戰爭時誰來收屍？網曝「靠屍體發大財」殘酷內幕：牙齒超值錢

▲戰爭一爆發，人命將如草芥。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

近日兩岸情勢緊張，共軍多次派遣軍機入侵我國西南空域，引起民眾高度關注，戰爭議題也成了大家討論的話題。近日就有網友發文詢問，如果戰爭爆發了，到底會是誰負責收屍？議題引發網友熱議，許多網友也十分好奇，沒想到意外曝光一些戰爭內幕！

一名網友於今（2）日在PTT上以「戰爭時誰要負責收屍」為題發文詢問，如果發生戰爭，到時一定會有些屍體會不完整，滿地的斷肢、腸子、內臟和頭顱這些誰要來負責撿、收拾，總不可能在危急時刻還要叫殯葬業者到戰爭現場的第一線處理，因此想知道這些屍體的後續是如何處理？

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▲網友發文詢問戰爭時誰要收屍。（圖／翻攝自PTT）



對此，許多網友在下面回覆，「禿鷹、烏鴉、獵狗」、「替代役」、「戰俘或當地居民」、「戰爭通常都配有衛生兵」、「就地直接掩埋」、「堆肥業者啊，免成本」、「我爺爺年輕的時候半夜被叫醒，到海邊拉屍體去埋，那些屍體都是年輕日本兵、船被打沉後屍體漂上來。」

不過也有網友特別發文回覆，準確來說誰收屍體無法知道，但以前在拿破崙戰爭的時候，很多「牙齒盜賊」多在戰場旁邊，隨時去把死掉士兵、民眾的牙齒，因為當時的假牙都是用真人牙齒，所以會拔奴隸的牙齒拿來製作，但後來禁止蓄奴沒了牙齒來源，這些業者乾脆把腦筋動到死人身上。

網友也透露，當時戰場上陣亡的士兵很多都很年輕，年輕的牙齒超值錢，所以當時滑鐵盧戰役的時候英國牙齒販子就趁半夜拔了好幾萬顆牙，通通裝到木桶後運回英國，大賺戰爭財。

▲網友意外透露了鮮為人知的戰爭內幕。（圖／翻攝自PTT）