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每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」

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▲▼每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」。（圖／翻攝微博）

▲騰訊為上萬名員工每人發送一支華為手機。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊平台與內容事業群（PCG）9月30日舉行成立兩周年員工溝通活動，宣布為一萬多名員工每人發送一支5G版本的華為Mate Xs折疊手機，每支定價1.7萬元，總價值近2億元人民幣（約8.5億元新台幣）。

騰訊在PCG成立兩周年的活動上宣布，旗下一萬多名員工都能獲得一支定製版的華為Mate Xs 5G折疊手機，這是PCG事業群給員工兩周年的紀念與鼓勵，在領取頁面上還寫著「團隊路上，感謝有你！我們特別為你準備了一份定製禮物，謝謝你對PCG的熱愛與付出。」

▼5G版本的華為Mate Xs折疊手機定價16999元。（圖／翻攝微博）

▲▼每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」。（圖／翻攝微博）

消息傳出後不久，許多騰訊員工都將領到手機的照片分享到網路上，可以看見，定製版手機的外盒上寫著「放肆熱愛，勢如少年」。

華為MATE Xs 5G是華為今年3月份上市的一部平板折疊大螢幕手機，採用了華為目前最強的晶片「麒麟990」，螢幕尺寸為8英寸，內容量為8+512G，後置4個鏡頭。

該支手機目前的定價為1.7萬元（約7.2萬元新台幣），但由於美國對陸的晶片禁令，目前處於嚴重缺貨狀態，一周只賣3天，還有限購規定，據說每次釋出不超過100台，必須用搶的，而騰訊共發送了1萬多台給員工，以定價換算，總價值將近2億元人民幣。

值得注意的是，由於嚴重缺貨，該支手機在網路上的價格已經飆到每支2萬元（約8.5萬元新台幣），令許多網友都對騰訊的員工感到非常羨慕。

▼由於嚴重缺貨，該支手機在網路上的價格不斷飆漲。（圖／翻攝微博）

▲▼每名員工送1支華為5G折疊機！騰訊犒賞上萬員工「轉賣現賺8萬元」。（圖／翻攝微博）

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