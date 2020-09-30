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華為5G新機「P40 Pro」退出台灣手機市場？　總代理訊崴回應了

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▲▼ 華為5G示意圖。（圖／路透）

▲華為仍在評估新機是否在台上市。（圖／路透）

記者謝仁傑、余弦妙／綜合報導

華為受到美國政府強力打壓之下，先是無法取得 Google GMS 認證，接著台積電也無法再為其提供晶片。據《SOGI 手機王》報導，華為台灣總代理訊崴原先計劃引進 5G 新機「HUAWEI P40 Pro」，但現在有可能取消上市計劃，退出台灣手機市場。

台灣手機市場中，華為銷售量曾一度位列前三名，然而面臨川普極力封鎖中企的窘境，華為現在可以說是處處碰壁。據《SOGI 手機王》引述消息人士說法，原先預計 9、10 月在台上市的 5G 新機「HUAWEI P40 Pro」，甚至已與電信業者談好合作業務，但後來因故取消上市計劃，且內部也已經確定暫停在台銷售手機。

據報導指出，華為在台灣市場遇到的窘境，並不完全是因為美中貿易戰，而是來自 NCC 的審查壓力；儘管如此，華為還是會持續在台繼續推出其他智慧型產品。

▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為面臨川普強力打壓的窘境。（圖／路透）

對此《ETtoday新聞雲》記者也已致電訊崴技術，公關表示，目前華為手機台灣上市評估中，華為手機並沒有退出台灣手機市場。

事實上，華為在台灣手機市場日益沉寂的表現早已反映在銷售上，據台灣市調機構公布的 7、8 月手機銷售量排行，華為已落在前 10 名之外；前兩名目前分別由蘋果（Apple）和三星（Samsung）佔據超過 58％，7、8 月份的第三名分別為 OPPO 和 realme，vivo 則緊追在後。

若華為真退出台灣市場，預期最大的受惠者將是同為中國廠牌的 OPPO、realme 和 vivo。

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