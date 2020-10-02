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逆襲的男人！女友被奪又涉毒落網　他怒咬現任新歡是雙槍俠

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▲▼前男友被奪愛又涉毒遭逮，憤而咬出前女友新歡持槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲前男友被奪愛又涉毒遭逮，憤而咬出前女友新歡持槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子，日前女友被人狠心奪走，又因毒品案被警方逮捕，在警局內心生不滿向警方表示，前女友的「現任男友」擁槍自重，警方獲報後前往查緝，果真在女子的現任男友家中查獲2把槍枝，被逮的現任男友相當無言，辯稱「是已故大哥留下的」。

警方調查，綽號西瓜的47歲張姓男子，原本年輕時混跡萬華地區，並加入地方角頭「頭北厝」，因與劉姓女友交往，引發劉女的陳姓前男友不滿，陳姓前男友因毒品案被警方逮捕時，竟突然爆料：「張男有槍」。

警方得知情資後，隨即展開調查，發現張姓男子住在土城一帶，隨即闖入張男住處攻堅，最後在家中起出2把制式手槍，張姓嫌犯供稱「是已故友人寄放的」，但最後仍被依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

據悉，張姓嫌犯因吸毒又愛惹事遭逐出幫派，最後被逐出幫派後沒有固定工作，主要靠朋友接濟，毒癮發作時就找朋友「分一口」來一解乾癮。

沒想到張姓嫌犯與劉姓女友交往，引發陳姓前男友不滿，認為張姓嫌犯橫刀奪愛，又不滿因毒品案遭警方逮捕，最後才咬出張男持有槍械，最後遭到警方逮捕。

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