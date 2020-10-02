快訊／再增2例境外移入！　美國、日本返台確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增2例確診個案，為30多歲男性（案516）及40多歲男性（案517），均為本國籍，分別自美國及日本入境。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，案516長年於美國工作，今（2020）年9月20日返國探親，入境時無不適症狀，主動告知在美國當地曾接觸確診者，且於8月28日出現發燒、嗅覺消失及乾咳等症狀，由機場檢疫人員安排採檢結果為陰性後持續居家檢疫。

個案9月24日至30日出現乾咳症狀，由衛生單位協助安排送醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握個案前後二排座位旅客12人列為居家隔離對象，同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案517於今年1月赴日本工作，9月15日至22日間陸續出現輕微腹瀉、肌肉痠痛、鼻塞、發燒、咳嗽及嗅覺異常等症狀，曾於當地二次就醫，被診斷為感冒、病毒性感染，皆開立藥物返家休養；9月30日返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療中。

▲▼案516.517機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

衛生單位已掌握個案接觸者共9人，其中同行返國同事1人及前後二排座位旅客8人列為居家隔離對象，同班機機組員皆有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前累計94,067例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含92,865例排除），其中517例確診，分別為425例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、26人住院隔離中。

