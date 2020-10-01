超扯影片曝！房客超時未退房　業者破門驚呆...下秒慘遭裸體狂襲

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1家旅館，日前有1對男女投宿休息，但休息時間到的時候，房務人員先打電話告知卻無人接聽，敲門也無人回應，最後擔心旅客安全持鑰匙進入，竟遭全裸的男子狂毆倒地。

警方調查，日前1名30歲的楊姓男子與1名女子，在凌晨3時許，入住林森北路上的旅館休息，但直到凌晨5時許，休息時間到了，黃姓房務人員打電話告知楊男時間到了，但卻沒人接電話。

▲楊姓住客超時未退房，黃姓房務員通知未果持鑰匙進入，竟遭對方追打。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓房務員再度前往楊男休息的203號房敲門，卻也無人應答，黃擔心住客會有安全疑慮，隨即持備用鑰匙打開房門，正在洗澡的楊姓住客探出頭來，黃男直呼「超時要加錢」。

楊男不滿被闖入還要求付現加錢，一時氣憤竟全身赤裸衝出浴室毆打黃男，一路追打黃男到旅館走廊，先打黃的頭部，又推黃撞牆，最後甚至將黃壓在地上狂毆，最後黃要起身還不斷出腳踹。

▲黃姓房務員被楊姓住客巴頭又推去撞牆，造成滿身傷憤而提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

楊姓男子打完黃後，返回房間內穿好衣服就離去，獨自留下滿身挫傷、瘀青，最後黃姓男子驗傷提告，警方也將在近日通知涉嫌毆打黃姓房務員的楊男到案。

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