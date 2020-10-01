30歲男友「薪水30K↓」想養小孩！她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

▲男友薪水低又沒存款，且沒有企圖心。（示意圖／Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

另一半沒有上進心敢結婚生小孩嗎？一名女子穩定月收6至8萬，經濟方面沒有什麼壓力，但男友已經30幾歲卻還是領3萬以下的薪水，休假也寧願待在家耍廢，沒有想要提升自己的收入，而且對方很渴望結婚生小孩，但她看男友這麼頹廢根本不敢嫁，「還說要結婚生小孩，是鬼敢跟你結？」

原PO在臉書社團「靠北女友」匿名貼文，但她要靠北的是她的男友，「每天就盯著手機看我FB、ig人數有無增加，到底意義在哪？」休假也是待在家打發時間，完全沒意識到自己領不到30K的薪水有問題，養活自己都有點緊繃了還想要結婚生子，簡直沒考量到現實條件。

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▲男友收入不高卻還是想結婚生子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



她透露，即便自己每個月賺6至8萬，她都沒把握能好好扶養一個小孩，更何況男友戶頭沒存款，薪水又不高，「嘴巴講一起打拚啊，你再拚也就3萬出是要拚到？」而且每次討論到薪水，男友都會嫌她太現實，「丟給我一句妳也是看錢嘛！台女嘛！」 但現實就是養小孩的確需要錢，依照目前的收入水平沒辦法給孩子高規格教育，「沒屁股就別吃那個瀉藥 ，忍你很久了！」

網友看完回應，「不要自己廢就說女生台女，一樣都在工作為了自己的生活在努力，想要好一點的生活品質沒有錯」、「都30多歲了還領不到三萬，他的職業應該是吃軟飯吧」、「自己可以過得很好...幹嘛還找一個人來氣自己...放生吧。」