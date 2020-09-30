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員工結婚「逼給1000元禮金」秒進帳20萬　公司新規：違者罰3千！

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▲新人,結婚,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲每人包1千，等於新人有20萬進帳！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

參加親友婚宴，絕對少不了給禮金表達祝福，然而若是被逼迫給禮金，任誰一定會不甘願！一名男網友抱怨，公司不知哪根筋不對勁，連員工結婚都要管，竟還要求全體同仁都需各掏1000元給新人，更神扯的是，一旦有人違反規定，就需罰3000元，「各位覺得合理嗎？」

一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，公司員工多達200人頗具規模，豈料最近發布一項奇葩的新規，指出若有員工結婚，每人必須強制性包1000元給新人。

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「各位覺得合理嗎？」原PO直言，公司內同事這麼多，不一定每位都熟識，然而公司強硬規定，「不管你認不認識，違反規定的話，罰三千元！」

▲▼ 公司新規，如果有人結婚，每個員工都強制規定要包1仟元，不管你認不認識（圖／翻攝爆怨公社）

▲有苦主分享，連喪事也被逼包1100元！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，頓時刷新網友三觀，「好爽喔，結一次婚就淨賺20萬欸，我可以排隊，你6、我4，Ok吧」、「老闆是不是最近要娶媳婦嫁女兒了」、「不合理！可以問勞保局看看這樣有什麼方法可以避免被罰！200個人很容易一堆人結婚耶」、「每個月都結婚，賺爆」、「那已經結婚的怎麼辦？200人都包一千，所以有但書嗎，離婚退錢，不認識的包600吧」、「一個月內多幾位同事結婚就沒錢了，這內規有點瞎」、「可以啊～那我會馬上結婚，然後錢收一收離職」、「我也要進去，然後一直結婚離婚再結婚離婚，這樣我都不用去上班了啊」。

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