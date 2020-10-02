台灣年平均43.8起森林火災！「人為用火」最多　舉發最高拿百萬

▲空勤總隊協助空中灑水搶救。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

台灣位處季風氣候區，受到盛行季風交替、地形的阻隔，林務局表示，每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，每年平均發生43.8起森林火災，主要都是「人為用火」，為防範一再發生，只要民眾舉發就有機會獲百萬獎金。

林務局表示，近年受到全球暖化、氣候變遷影響，全球各地山林祝融頻傳，如美國加州、澳洲與巴西亞馬遜雨林等，野火災情險峻。根據104至108年間的統計資料，台灣每年平均發生43.8起森林火災，平均森林被害面積約31.66公頃，平均動員1200人次救火人力及數百架次的直升機參與滅火工作。

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▲▼台灣每年平均發生43.8起森林火災。（圖／林務局提供）



林務局進一步說明，台灣森林火災主要發生中南部山區及沿海的保安林，如台中大肚山、梨山、南投魚池及仁愛、嘉義阿里山、台南玉井、高雄旗山、六龜以及屏東恆春等，而其發生的最大宗原因是人為用火不慎，顯示多數森林火災是可避免的。

林務局指出，依據森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。另外，林務局為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至新台幣100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給五千元以下獎金或獎狀。

▲每年平均森林被害面積約31.66公頃，平均動員1200人次救火人力。（圖／林務局提供）



最後，林務局提醒，因應山林開放政策，提醒國人從事登山、親近山林活動謹記三「不」三「要」，「不」隨意引火、「不」拋棄菸蒂、「不」焚燒垃圾；「要」小心火種、「要」注意用火安全、「要」熟記保林防火專線。若發現森林火災，請儘速撥打免費電話0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（林務局救山林）或119消防中心。