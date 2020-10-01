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榮總駕駛插隊「鬼之插入」！氣質女怒下車拍窗　7千人怒炸肉搜

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網搜小組／董美琪報導

不少人都遇過「這款」駕車技術！有網友在「爆怨公社」發文表示，自己在台北榮總要排隊進停車場，突然有一台HONDA CRV直接插入他的前車前面，前車下車敲窗理論，駕駛卻相應不理，直接開進去。網友看完影片一秒被點燃怒火，紛紛表示「急成那樣，應該是趕著見最後一面？」

▲▼榮總插隊駕駛「鬼之插入」，近7千人怒炸肉搜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲一位駕駛插隊進停車場，引起近7千人怒炸肉搜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

一名駕駛引起網友眾怒，網友發文寫道「就你一個最聰明，開車技術最好，當我們這些乖乖排隊的都是笨蛋，臉皮厚到敲你車窗還相應不理。」

▲▼榮總插隊駕駛「鬼之插入」，近7千人怒炸肉搜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

只見一台銀色HONDA CRV不知為何無視一排在停等進停車場的車輛，自己看到一個「間距」就趁機插入，後方車輛不停按喇叭示意，仍然不理，後方女駕駛走下車上前，不斷拍車想要理論，但該車仍直接開進場。

▲▼榮總插隊駕駛「鬼之插入」，近7千人怒炸肉搜。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

不少網友看了紛紛怒炸留言，「把排隊當傻子」、「只會插隊不會提早出門」、「期待看到群眾開始每日關心ooo-oooo」、「這種人好多…有夠不要臉的」、「插的好準，看來是遇到職業插的」、「不要這樣！插隊又沒什麼！說不定是要看最後一面」、「插隊好可惡，記下車號，留紙條給他」、「這年頭排隊都要緊跟著前面的人，深怕一不注意就會被人插隊，不要臉的人很多」，引起網友洗版車牌號碼，想要肉搜車主。

但也有人認為前車間距空間拉太大，「只能怪自己讓位了」、「空那麼大，是擔心上坡起步嗎？」、「空這麼大難怪被插」、「這種角度很容易被插隊」、「空這麼大，我還以為是路邊臨停」、「老實說影片一開始的前幾秒我以為是路邊停車沒在排隊」、「插隊的去死，前面那台空一格這麼大的位置，車主是在幹嘛」。

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