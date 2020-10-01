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10/12開始！搭兩岸班機需「72小時核酸報告」　台商樂觀：要鬆綁了？

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,空姐,檢測 。（圖／路透社）

▲10月12日起，搭乘兩岸航班離、到大陸旅客將於登機前嚴格查驗72 小時內核酸檢測陰性報告 。（圖／路透社）

記者蔡儀潔、魏有德／台北-上海連線報導

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，大陸民航總局宣佈，自2020年10月12日起，搭乘兩岸航班離、到大陸旅客將於登機前嚴格查驗3天（72 小時）內核酸檢測陰性報告。

根據華航9月30日公告，大陸民航局港澳台辦公室於當日下午2時30分，邀其與長榮航空代表赴局，宣布「自2020年10月12日起對兩岸雙向航班旅客實施3天（72小時）內核酸檢測報告查驗，落實遠端檢測措施，請航司高度重視、積極配合，嚴格於機場登機前辦理查驗，以利維護兩岸民眾與機組人員健康。」

會中局方答詢內容包括此事國務院台灣事務辦公室近日辦理公告；不特指定檢測證明開發單位；若遇航班延誤等導致證明文件有逾72小時爭議時，可與局方協調處理。

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲旅客在接受核酸檢測。（圖／路透社）

消息傳出後，上海台商向《ETtoday新聞雲》表示，入境規定看似更嚴格，但有可能日後會參照今年海峽論壇模式，即入境人員持核酸檢測陰性證明，隔離期可縮短7天或3天，逐漸鬆綁隔離措施，使民眾到大陸不用隔離滿14天，大幅提高方便性。

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