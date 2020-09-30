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全球疫情走向「一路上揚」　吳尊友：未來一段時間受控可能性不大

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▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

回顧過去8個多月全球疫情變化態勢，從時間軸來看，疫情就沒有出現過緩和下降的態勢。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友近日直言，在未來一段時間要期望全球疫情得到很好的控制，估計可能性不大。

吳尊友在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，「從年初以來，疫情全球走向一路上揚，全球每日報告病例數目在3月下旬突破5萬，在5月下旬突破10萬，在7月初突破20萬，進入9月份以後，更有多個單日報告數突破30萬。」

吳尊友指，在沒有新的、特別有效的預防措施應用的情況下，在未來一段時間，要期望疫情得到很好的控制，估計可能性不大；而且，多個國家的反彈案例提示，如果防控措施鬆弛的話，疫情就會反彈。

他建議，民眾一定要保持常態化防控的意識，要堅持實施常態化防控的措施，要密切關注每天的疫情資訊通報，隨時根據疫情變化調整每個人的防護措施，在常態化防控的情況下，隨時準備口罩，在人員密集的地方，在通風不夠好的地方，都要堅持戴口罩。

此外，秋冬季將至，吳尊友提醒，民眾要做好呼吸道傳染病的防控，包括常通風、勤洗手、保持社交距離，在通風不好的情況或者人員聚集的情況下戴口罩；此舉不僅可以防止新冠肺炎的流行，對於預防流感等其他呼吸道傳染病也是非常有效，而且也是保護個人衛生和身心健康非常好的方法。

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