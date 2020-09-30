台灣電商暴雷！　Pixel 兩款5G新機價格確定了

▲Google 將於 10/1 凌晨 2 點舉辦新品發表會。（圖／取自Google官網）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 將於台灣時間 10 月 1 日凌晨 2 點舉辦新品發表會，兩款備受矚目的 5G 新機 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 即將亮相。先前 Google 在日本官方推特中，無意間透露 Pixel 5 的售價為 74,800 日圓，而網友發現台灣知名電商 momo 購物網也提前暴雷台灣售價。

PTT 網友發現，電商 momo 購物網疑似無意間放出兩款 Pixel 新機的購買頁面，揭露國內定價；由圖中看來，主打平價的 Pixel 4a 5G，官方定價應為 15,995 元，而 Pixel 5 的官方訂價則為 18,995 元。儘管 momo 購物網已將產品資訊下架，網友仍已留下截圖。

▲電商無意間提前洩露 Pixel 新機售價。（圖／PTT）

Pixel 5 同樣支援 5G，主打專業級攝影功能和最佳規格的5G體驗，搭載 1220 萬像素的主鏡頭、1600 萬像素的超廣角鏡頭，前鏡頭為打孔式設計，有 800 萬像素，具備 OIS 防震與雙像素對焦，可支援 1080p 及 4K 影像錄影，並且有夜視、即時 HDR+ 等功能。

此外，Pixel 5 多了防水防塵、無線充電、有 8GB RAM、標榜 24 小時續航力的 4,000 mAh 電量與 90Hz 刷新率，至於 Pixel 4a 5G 則保留了 3.5mm 耳機孔。

Pixel 5 原先傳聞 699 美元（約新台幣 20,400 元），沒想到正式售價竟能低於換算的新台幣兩萬元，CP值可說是相當高。至於上市時間目前還不確定，只能等待發表會上正式公開。

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