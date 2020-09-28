Google 新機發表倒數前夕　官方推特暴雷 Pixel 5 售價

▲Pixel 兩款 5G 新機將於台灣時間 10/1 發布。（圖／取自Google官網）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 將於台灣時間 10/1 凌晨 2 點舉行線上發表會，備受矚目的兩款新機就是 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5，而 Google 在日本官方推特中無意間透露了 Pixel 5 的售價，為 74,800 日圓（約新台幣 20,400 元），與先前傳聞的價格相去不遠。

據外媒《9TO5Google》報導，日前 Google在日本官方推特釋出一小段宣傳片，從影片中可以正面打孔相機、全螢幕設計，並強調高速下載電影的 5G 網路體驗；不過官方疑似無意間洩露預購網址，曝光價格為 74,800 日圓，較當前的 Pixel 4 售價 89,980 日圓還要便宜。預購網址目前已被移除，該則貼文也已刪除。

▲Google 日本官方推特洩新機售價。（圖／取自9TO5Google）



Pixel 5 同樣支援 5G，主打專業級攝影功能和最佳規格的5G體驗，搭載 1220 萬像素的主鏡頭、1600 萬像素的超廣角鏡頭，前鏡頭為打孔式設計，有 800 萬像素，具備 OIS 防震與雙像素對焦，可支援 1080p 及 4K 影像錄影。

兩款新機會連同 Nest Audio揚聲器、新的 Chromecast 以及其他產品一同亮相，具體在台上市資訊則有待官方進一步公告。

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