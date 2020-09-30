4個月前被認「嚴重危害社會治安」拒假釋　詹龍欄蹲18年苦牢終出獄

▲9年34次申請假釋終獲准，10大槍擊要犯之首詹龍欄9月23日低調從宜蘭監獄出獄。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

曾被警方8號分機列為10大槍擊要犯，江湖人稱「穿山甲」的詹龍欄，因「嚴重危害社會治安，有繼續教化之必要，暫緩假釋」，9年申請假釋33次被駁回，第34次才假釋獲准，他服刑18年後在9月23日低調從宜蘭監獄假釋出獄。詹9年34次申請假釋也破獄政紀錄。

綽號「穿山甲」早年與軍火大亨許金德合作從事軍火生意的詹龍欄，曾犯下鄭姓祖孫綁架案，被警方列為10大槍擊要犯之首。1994年8月28日，詹龍欄落網羈押在台北看守所，與同舍房的徐開喜、蔡正鳳等人迷昏管理員越獄成功，並潛逃大陸。2000年3月在大陸雲南昆明市涉嫌綁架勒贖案落網，2002年被押解返台。

詹2007年11月5日轉到宜蘭監獄服刑，在宜蘭監獄服刑長達12年，總計入監服刑18年多（不含之前因案羈押的742天），詹自2011年4月1日至2013年7月止，提假釋申請被宜蘭監獄駁回11次，另於2013年12月至2020年5月被法務部駁回22次，不准假釋理 是「嚴重危害社會治安，有繼續教化之必要，暫緩假釋」。

詹龍欄曾越獄，一開始是在宜監獨居房加強看管，2017年4月，因戒掉30多年的菸癮，加上未違規，才轉入10至6人雜居房，與獄友們相處和諧，並轉入長期型戒菸工房，工作主要是裝填小朋友吹氣泡玩樂的「泡泡水」。

據同房獄友表示，詹長期監禁沈心情，為人和善樂觀，早已不管江湖俗事，又因母親過世多年，怕看不到年邁體弱老父，期待出監後找到生活目標照顧老父，平順回歸社會。

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