蔡英文擬「視訊」參加APEC　馬曉光：「謀獨」花招自取其辱

▲外傳政府有意爭取總統蔡英文參加今年APEC領袖峰會視訊會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳、魏有德／北京報導

外傳政府有意爭取蔡英文參加11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）視訊領袖峰會。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，對於台灣以經濟體身份派相關人員參與APEC活動，APEC組織本身有長期執行的慣用做法，「任何借機謀獨的花招和圖謀只能自取其辱。」

▲巴布亞紐幾內亞為2018年亞太經濟合作會議（APEC）的主辦國。（圖／路透）

據了解，本屆APEC會議主辦方為馬來西亞，受疫情影響，將透過視訊年會的方式於11月30日至12月4日舉辦。往年參加領袖峰會的台灣代表通常為有財經背景的卸任副總統或是經濟、政治領袖，不過，由於本屆採用視訊會議形式召開，我政府也積極爭取蔡英文以現任元首的身份參加領袖峰會。

▲2020APEC財長視訊會議。（圖／財政部提供）

對此，馬曉光強調，台灣以經濟體身份派相關人員參與APEC活動，APEC組織有長期執行的慣用做法，「我們的立場很清楚，即必須符合一個中國原則和APCE諒解備忘錄有關規定，任何借機謀獨的花招和圖謀只能自取其辱。」

蔡英文爭取參加APEC視訊會議的消息傳開後，大陸外交部發言人趙立堅也在第一時間回應，趙立堅表示，台灣在一個中國原則下以地區經濟體身份參與亞太經合組織，「在這個問題上，我們的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想；台灣當局企圖藉機做文章、搞『突破』完全是徒勞的。」