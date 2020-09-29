埔里銀樓女賊不知被「通緝」二度上門　咬人+催油門差點落跑

記者鄧木卿／南投報導

1名40多歲吳姓婦人日前到南投埔里的銀樓佯稱買金飾，趁店家不注意偷走價值10多萬元項鍊，老闆把吳女長相告知銀樓同業提防，吳女不知自己已被銀樓界「通緝」，26日又到埔里另一家銀樓故技重施時被識破，不但大咬銀樓女老闆，還差點拖行前來逮捕的員警，附近民眾也加入逮人行列，女賊最後落網。

▲埔里銀樓女竊賊不知被「通緝」二度上門，最後落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

吳姓婦人24日在埔里1家銀樓佯稱要買金項鍊，等到女老闆包好之後，卻以現金不夠、要去領錢為由離去，女老闆不疑有它，靜待吳女回來，結果，吳女一去不回，女老闆驚覺項鍊少了1條，趕緊把女賊長相、所穿衣物，通知銀樓同業小心提防。

吳女食髓知味26日再度前往埔里另一家銀樓，還好老闆警覺性高，發現吳女疑似就是日前偷走項鍊的竊賊，一方面通知受害老闆前來指認，一方面也打電話報警。

吳女發現身分曝光後，改採哀兵姿態，謊稱要去車上拿錢賠償上次偷得的項鍊金額，卻是要開車「落跑」，受害女老闆一時情急，跳進車內阻止，卻遭女賊咬傷手臂，附近路人見狀也加入阻擋行列，有民眾還拿長棍猛敲擋門玻璃。

趕到現場的埔里分局員警企圖拔走車鑰匙，吳女卻反而踩油門逃逸，直到前方人車擁擠才停車，警方最後順利逮捕女賊，並依現行犯以妨礙公務罪嫌，加上上次的竊盜罪嫌移送法辦。

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