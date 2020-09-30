連假前忙送貨！司機窩駕駛座「速吞便當」　2.4萬人讚爆：辛苦了

▲司機大哥抓空檔趕緊吃午餐。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

繼6月的端午連假後，隔了3個月終於一次迎來2段連假，是許多民眾的小確幸，但對一些行業來說，簡直就是忙翻天的旺季。就有一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，只見他拍下一位宅配司機，對方似乎是要趕車，只能坐在駕駛座狂吞便當，讓原PO直呼「向所有宅配運輸業！致敬吧！」

這位男網友29日中午12點37分貼文，原來是他出門時，似乎是剛好看到有宅配貨運司機停在路邊拿著便當，雖然是午餐時間，但偏偏是連假前夕無法悠閒吃，司機大哥就躲在駕駛座，看起來正大口大口的嗑。這一幕讓原PO忍不住直呼「在這年節前……向所有宅配運輸業！致敬吧！」

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貼文一出，吸引2.4萬多人按讚，就有網友留言，「一堆沒收到貨的，都在怒譙司機，真的不懂他們的辛苦」、「辛苦物流公司所有同仁」、「辛苦了！每到連假前的司機，總是趕送貨」、「物流業的惡夢，哈哈」、「你這樣po文，我東西怎麼還買的下去～」

還有人也相當能體諒大哥的辛勞，「剛剛在買晚餐也是碰到這樣，辛苦了」、「他還算好的，有的還送到沒時間吃飯」、「真的辛苦了，又是月餅又是柚子的」、「其實各大服務業都是，尤其餐飲業……累到翻過去」、「一天的拆櫃理貨人員經驗，真讓我對他們感到佩服」、「為了生活努力的人每個都辛苦。」