39歲公車司機突撞倒燈柱！下秒爆衝「跳河自殺」亡　滿車乘客全看傻

▲公車撞倒燈柱後，司機跳橋自盡 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼貴州21死公車衝河案後，北京海澱區再度發生悲劇，39歲的張姓公車司機27日執勤，結果行至長春橋時突然停車，下秒跳橋自殺，令所有乘客相當震驚。北京警方29日通報，跳橋的司機因搶救無效身亡，初步排除刑事案件嫌疑。

根據警方通報，事發於27入下午4時，一輛921路公車沿遠大路向東行駛至海澱區長春橋東側，39歲張姓司機突然將巴士撞向路邊一燈柱，隨後離車步行至長春橋上，下秒竟一躍跳下，最終不治身亡。

所幸事件僅導致公車輕度受損，無乘客受傷。經警方全面勘查，初步查明事發時，巴士出事時的時速每小時30公里，車輛未出現加速及大幅轉向情況。

調查顯示，張男在自殺前，打開了所有車門，乘客均有序自行落車。經檢測，張男駕駛公車前，並無飲酒及吸毒，而死因符合高墜致創傷失血性休克。

警方事後調查了涉事的乘客、張男的家屬及同事，發現張男社會交往簡單，未與他人產生矛盾，無債務糾紛。對於為何張男會跳橋自殺，警方依然調查中。

消息傳出後引發民眾熱議，也有網友將此事與貴州21死墜車案聯想一起，「自己把乘客安全送到後 自己墜橋 哎」、「 壓力太大了，一次小事故成了最後一棵稻草」、「 唉 車輛受損也有保險的吧 最多處罰一下 尋短見太可惜了」。

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