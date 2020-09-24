內湖藍26司機被爆「連續上班20天」　班表休假卻有「到站酒測紀錄」

▲台北市議員侯漢廷。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

北市內湖21日晚間有一輛三重客運公車衝撞人行道，造成1人死亡等重大行車事故，警方事後調查發現該名許姓駕駛疑似打瞌睡釀禍，儘管對方事後坦承3天前有吸毒，但仍有不少民眾好奇是否有過勞現象。台北市議員侯漢廷將許姓駕駛出勤班表與酒測紀錄做對比，發現明明寫休假，卻有酒測紀錄，懷疑三重客運偽造文書。

侯漢廷24日出席台北市議會交通部門質詢，先是確認北市公運處一開始初步判定，許姓司機沒有超時排班紀錄，僅只有上班4小時中間沒有休息30分鐘，因此勞動局要裁罰。

侯漢廷提到，他調出三重客運駕駛的班表，該名許姓駕駛的班表看似正常，8月30日、8月31日、9月1日、9月2日、9月3日、9月4日上班，而9月5日休假，符合法定七休一；而9月6日、9月7日、9月8日、9月9日、9月10日、9月11日也都上班，9月12日休假，也符合七休一，且其中9月3日、9月10日約中午前12點才開始上班，工時8至9小時。

▲內湖一輛藍26公車衝上人行道，造成1人死亡、1人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，侯漢廷將此班表比對酒測紀錄，發現許姓司機原本應該休息的9月5日、9月12日中，竟然有到總站進行酒測的紀錄，且原本寫說9月3日、9月10日中午才上班，但該名司機卻在這2天的清晨就有酒測紀錄，「難道一個休假的司機，會跑去站上做酒測嗎？應該是不會！可想而知有什麼問題？」

侯漢廷強調，從班表和酒測紀錄交互比對來看，這駕駛從8月30日至9月18日已經連續上班20天，且有2天是連續上班14小時，可是公運處、勞動局都不知道，這是他比對一下就知道的事情，2個局處卻都不知道。

侯漢廷質疑，這樣三重客運的班表是否有涉及偽造文書，掩蓋自己超時違反勞基法？希望公運處、勞動局針對既有班表跟酒測紀錄做對比，這些資料應該都在市府手中了，盼檢核每家客運業者是否有上傳不實班表。

另外，針對許姓駕駛坦承有吸毒，侯漢廷表示，目前法規是規範尿檢，但過去該名許姓司機測出來都是陰性，然而尿液代謝比較快，如果測毛髮或血液，是不是比較能知道長時間是否有吸毒？希望交通局自己增加毛髮檢驗等抽檢。而交通局也回應，未來會找專家討論檢驗項目。

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