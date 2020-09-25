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女拿包霸占「有人坐」　幾站後...1人開心秒坐！公車妹傻眼30分鐘

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▲▼ 公車乘客拿包占位（圖／翻攝爆怨公社）

▲女乘客拿包占位！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

原來公車座位可以預約？一名女網友搭雙北公車時，驚見唯一的位子，被隔壁女乘客的包包霸占，她詢問是否有人坐？對方卻不以為然回應「有」，接著滑手機裝傻。正當原PO匪夷所思時，不久後有新乘客上車，直接跳上該空位，真相傻爆眼，原來對方特地幫留位子，引發大批網友大罵，「不要臉！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，今（25）日搭上一班三重客運的公車，幸運看到一個座位，不過被隔壁的女乘客的包包霸占。原PO禮貌上前詢問，「請問這裡有人坐嗎？」結果竟得到「有」的答覆，讓她滿臉問號，「整車只剩幾個已站穩的人啊...還是我看不到？」

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看著女乘客一副淡定模樣，也不願意拿起包包，甚至繼續低頭滑手機，原PO只好尷尬走到前方車廂「罰站」。怎料過了幾站後，一名乘客蹦蹦跳跳上車，接著一屁股坐上空位，讓原PO頓時秒懂，「原來是提早幫朋友留位置啊...」

原PO委屈解釋，並非非坐不可，只是因為車程需要20至30分鐘，加上路線會走山路，「如果是短程我就不求那個位置了，但是遇到這種事還是頭一遭！」

▲▼ 公車乘客拿包占位（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友認為可以跟司機反映！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，底下網友認為對方的自私舉止很母湯，「雙手和十...拜一拜請好兄弟讓座，嚇傻她」、「直接大聲說，小姐～位子是給人坐的，不是給包包坐的，請不要一個人占2個位子」、「以為是餐廳啊？占位置給朋友」、「我遇過拿行李箱占座位的，我是一屁股坐下去，對方就把行李移開了」、「修但幾勒...現在公車還有占位子這種事喔？那我從總站上車，幫全班同學一人拿一本書把位子占滿這樣也可以嗎」、「他回答有...好像也沒錯，只是沒說什麼時候會坐而已」、「直接屌她啊，包包有買票膩」。

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