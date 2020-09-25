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貼超跑太近…秀朗橋公車「輕輕吻了」瑪莎拉蒂！恐怖維修費用曝光

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▲▼秀朗橋車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲秀朗橋上公車撞瑪莎拉蒂，超跑達人雷尼分析，維修費用超過30萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

安全車距要掌握，尤其前方還是超跑！新北市永和區一輛公車25日上午10點多，行經秀朗橋往新店方向時，未注意前方路況，剎車不及撞上瑪莎拉蒂，雖然撞擊力道不大也無人受傷，但瑪莎拉蒂的後行李箱蓋、邊框、後保桿皮、後保桿內梁等車損，超跑達人粗估維修費至少30萬以上！

▲▼秀朗橋車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）▲▼秀朗橋車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲超跑的維修費用讓網友瞠目結舌，紛紛為公車司機哀悼留言，「賠死了」。（圖／記者陳雕文翻攝）

30歲吳姓超跑駕駛表示，當時正要去上班，但橋上車流量大，因此行駛速度不快，沒想到被後方公車追撞，至於47歲蔡姓公車司機解釋，是前方緊急剎車才害他撞上的。警方初步分析，主要肇事原因是公車未保持安全距離，全案依規定處理。

超跑達人雷尼表示，該部2014年出廠的瑪莎拉蒂S Q4，新車要價668萬，就現場照片來看，雖然撞擊力道不是很大，但其後行李箱蓋變形，而邊框與後保桿皮、後保桿內梁也有受損的情形，維修費用至少30萬起跳。

網友得知名貴超跑被撞，紛紛為公車司機哀悼說，「要賣屁股了」、「賠死了」、「司機挫賽」。

▼公車「親吻」超跑，達人發現多處車損後分析，「維修費從30萬元起跳」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼秀朗橋車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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