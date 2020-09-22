　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲外車道「鬼切左轉」擋鳴笛救護車！畫面曝光...網全怒了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲駕駛外側左切。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友昨日下午在三多路、凱旋路口停等紅燈時，目睹有轎車為了左轉，從外車道鬼切擋住鳴笛救護車的去路，三寶行徑全被行車紀錄器拍下，而畫面曝光後也引起撻伐，大票人洗版怒喊檢舉。

網友今在爆怨公社po文怒道，「在外車道要左轉，方向燈打了就算是吃無敵星星了嗎？」只見轎車原本行駛於外側車道，為了左轉而切內側的他，恰巧擋到鳴笛救護車的去路，還延誤約10秒左右，最後救護車駕駛只好繞道繼續前行。

▲外車道「鬼切左轉」擋鳴笛救護車！畫面曝光...網全怒了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼救護車繞道而行。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲外車道「鬼切左轉」擋鳴笛救護車！畫面曝光...網全怒了。（圖／翻攝自爆怨公社）

影片引爆眾怒，網友們紛紛留言直呼，「挖草，外側左轉啊」、「已經是天下無敵了」、「趕快吊銷她駕照，避免禍害他人」、「這絕不是一支雞腿能換來的，絕對得整桶的炸雞腿桶餐」、「檢舉就對了」、「看他開車姿勢應該新手上路抓交替」、「這種過彎方式還真的很屎尿」、「右轉道左轉已經奇葩了，還擋救護車」。

另外，據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕照；若因此致人死傷者，處6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
高中男女廁所愛愛　老師偷拍畫面摸她胸部問：想怎麼解決？
快訊／電信店門口出現疑似爆裂物！　外觀寫「不許打開會爆」
尼克突鬆口離婚「爸媽真實反應」曝光！　這群人全嚇瘋
峮峮忍淚「穿上小鬼生前外套」　像被緊緊擁抱著
馬丁變心…8年妻「我的世界破滅」簽字離婚：我全心在這個家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東枋寮電信店門口遭置疑似爆裂物　不許打開會爆！

紀德艦「166秒不倫片」代價曝！女士官淪加油小妹　月賠1萬到2027年

司機打瞌睡暴衝撞死人！三重客運「駁過勞」：他每天工作7.5小時

陳超明抗議立院許可羈押成弱勢團體　「同梯」廖國棟+1：非常贊同

裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

女子疑感情因素酒後跳王功橋輕生　海巡通報漁船緊急救援

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16部汽機車燒毀

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

涉共諜組織案　前飛官葛季賢、樓文卿遭控洩密二審無罪

鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」　熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

快訊／屏東枋寮電信店門口遭置疑似爆裂物　不許打開會爆！

紀德艦「166秒不倫片」代價曝！女士官淪加油小妹　月賠1萬到2027年

司機打瞌睡暴衝撞死人！三重客運「駁過勞」：他每天工作7.5小時

陳超明抗議立院許可羈押成弱勢團體　「同梯」廖國棟+1：非常贊同

裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

女子疑感情因素酒後跳王功橋輕生　海巡通報漁船緊急救援

屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16部汽機車燒毀

失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

涉共諜組織案　前飛官葛季賢、樓文卿遭控洩密二審無罪

鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」　熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他

快訊／國軍訂88杯突然棄單　蔡英文親赴飲料店買爆150杯

許孟哲女兒出生2個月「臉冒巨大變化」！　罕曝正面照…趙孟姿：沒抱錯

性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

南部場來了！華航小小空服員微出國高雄再登場　參加有驚喜大禮包

高雄市內「輕移民」1字頭區　仁武近10年人口成長最多

皮膚「神秘小點」5小時整條腿發黑　27歲女7天動8次刀救命！　

農委會廣告「瘦肉精增加收益又環保...禁用是因難吃」　 國民黨轟：洗腦

視角太邪惡癱瘓交通！新莊「機車後座美背妹」本尊現身

快訊／南韓總理恐感染新冠！居家隔離...下午行程全取消

高雄獨居婦居家檢疫期間死亡！陳其邁：盼機制更有「人味」

社會熱門新聞

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

快訊／高雄20人街頭兩波大混戰　砸車追砍3男傷

即／高雄婦從上海返台　居家檢疫第5天驚傳家中死亡

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

目擊公車暴衝　返家驚知「死者是爸爸」

撞擊前影片曝　司機打2次瞌睡

即／信義分局偵查佐「搶救一夜身亡」！

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

快訊／公車失控撞入銀行　

更多熱門

相關新聞

雲林縣立目標：救護車均5年內新車

雲林縣立目標：救護車均5年內新車

怡清汽車車體有限公司15日於雲林縣消防局第三大隊麥寮分隊捐贈救護車予雲林縣政府，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣政府為對怡清汽車車體有限公司表示謝忱，由雲林縣政府縣政總顧問張清良代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

遇救護車怎讓？消防局曝口訣

遇救護車怎讓？消防局曝口訣

驚！機車騎士犁田前3大原因曝光

驚！機車騎士犁田前3大原因曝光

三寶婦遭重機撞　驚：騎那麼快幹嘛

三寶婦遭重機撞　驚：騎那麼快幹嘛

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

關鍵字：

救護車三寶外車道鬼切左轉鳴笛

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面