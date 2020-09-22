三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

▲駕駛外側左切。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名網友昨日下午在三多路、凱旋路口停等紅燈時，目睹有轎車為了左轉，從外車道鬼切擋住鳴笛救護車的去路，三寶行徑全被行車紀錄器拍下，而畫面曝光後也引起撻伐，大票人洗版怒喊檢舉。

網友今在爆怨公社po文怒道，「在外車道要左轉，方向燈打了就算是吃無敵星星了嗎？」只見轎車原本行駛於外側車道，為了左轉而切內側的他，恰巧擋到鳴笛救護車的去路，還延誤約10秒左右，最後救護車駕駛只好繞道繼續前行。

▲▼救護車繞道而行。（圖／翻攝自爆怨公社）

影片引爆眾怒，網友們紛紛留言直呼，「挖草，外側左轉啊」、「已經是天下無敵了」、「趕快吊銷她駕照，避免禍害他人」、「這絕不是一支雞腿能換來的，絕對得整桶的炸雞腿桶餐」、「檢舉就對了」、「看他開車姿勢應該新手上路抓交替」、「這種過彎方式還真的很屎尿」、「右轉道左轉已經奇葩了，還擋救護車」。

另外，據《道路交通管理處罰條例》第45條規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車的警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕照；若因此致人死傷者，處6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。