　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「排氣管塞豬肉」牛肉麵店下場曝光！　事主PO兩張照片被讚爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中一名騎士的機車遭牛肉麵店店員惡搞，排氣管內塞滿碎豬肉（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲事主的機車排氣管遭塞滿碎豬肉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市南屯區一名網友的機車遭牛肉麵店員工惡整，排氣管塞滿碎豬肉，老闆雖然坦承是侄子及女婿所為，卻認為這只是小朋友無聊的行為，掀起大眾一面倒的撻伐。事主22日透過友人PO文表示，日前已經和老闆以6萬6000元和解，扣除機車修理費用，剩下的4萬5000元則以牛肉麵店的名義捐出做公益，希望大家給當事人改過自新的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整起事件是事主的朋友先在臉書「爆料公社」PO文，聲稱友人15日把機車停在台中市南屯區某牛肉麵店旁，下班時卻發現排氣管遭塞滿油膩的碎豬肉，報警之後根據監視器畫面追查至店家，老闆坦承是侄子及女婿所為，但完全沒有和解的誠意，甚至反嗆「為什麼要配合」、「只是小朋友無聊的行為」。

事情在網路上傳開後激起眾怒，兩名當事人出面道歉，結果被抓包道歉文根本是「複製貼上」，內容一模一樣，最後老闆才出面致歉，並表示已經嚴厲訓斥兩人，希望大家給年輕人改過自新的機會，後續就交由警方處理，也會積極與事主聯繫討論賠償事宜。

兩員工排氣管塞碎豬肉惡整，台中牛肉麵店下場出爐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲兩名員工的道歉文被抓包一模一樣。

兩員工排氣管塞碎豬肉惡整，台中牛肉麵店下場出爐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

而事主22日也透過朋友在「爆料公社」PO文，並分享兩張照片，坦言這件事已經在21日和平落幕，兩名年輕人出面時態度很好，和解過程也不斷道歉，相信已經從中學到教訓，雙方最後以6萬6000元達成和解，扣除機車修理費、清潔費以及聘請律師寫和解書的費用，剩下的4萬5000元全部以牛肉麵店的名義捐給南投縣埔里鎮的阿尼色弗兒童之家。

事主表示，感謝許多不認識的網友們正義力挺，既然牛肉麵店員工已經道歉，懇請大家不要再去打擾他們做生意，「取之於社會回饋於社會，希望大家有能力也可以幫助有需要的人！這件事也讓我看到這社會其實還是充滿正義與愛，再次感謝大家！」

▼事主PO出和解書。

兩員工排氣管塞碎豬肉惡整，台中牛肉麵店下場出爐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼事主將修車剩餘的費用通通捐出做公益，獲得許多網友讚賞。

兩員工排氣管塞碎豬肉惡整，台中牛肉麵店下場出爐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼事發地點。

▲台中一名騎士的機車遭牛肉麵店店員惡搞，排氣管內塞滿碎豬肉（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
信義區網帥爆8劈！頂職業光環狂吃空姐小模　正宮還是20萬粉網
今晨低溫跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區有雨到周末
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飛機起飛「空姐偷偷拉上布簾」？　暗藏3原因曝...網驚：太殘酷

秋分後降溫冷了！鋒面＋冷空氣雨變天　有一波「強降雨」熱區出爐

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天：真感動！

「排氣管塞豬肉」牛肉麵店下場曝光！　事主PO兩張照片被讚爆

今晨低溫跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區有雨到周末

迴轉壽司店要坐哪？老饕給「2關鍵」挑選：吃到最新鮮

飛機起飛「空姐偷偷拉上布簾」？　暗藏3原因曝...網驚：太殘酷

微軟攜手政大　成立「AI商學院專班」備戰數位轉型

秋分後降溫冷了！鋒面＋冷空氣雨變天　有一波「強降雨」熱區出爐

中秋及國慶連假　搭乘國道客運89條路線享優惠票價

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天：真感動！

「排氣管塞豬肉」牛肉麵店下場曝光！　事主PO兩張照片被讚爆

今晨低溫跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區有雨到周末

迴轉壽司店要坐哪？老饕給「2關鍵」挑選：吃到最新鮮

飛機起飛「空姐偷偷拉上布簾」？　暗藏3原因曝...網驚：太殘酷

微軟攜手政大　成立「AI商學院專班」備戰數位轉型

秋分後降溫冷了！鋒面＋冷空氣雨變天　有一波「強降雨」熱區出爐

中秋及國慶連假　搭乘國道客運89條路線享優惠票價

新聞業就是戰爭！台灣新聞攝影大賽投稿破千件　催淚彈、火光佔據2019

學霸畢業留幹話感言　讀書撇步配「蠟筆小新」...網笑：又是這間高中

苦瓜胜肽助降血糖？　營養師曝健康危機

美選倒數40天！拜登首席外交顧問：中國是最大挑戰但不應完全脫鉤

Apple今年「確定不嫁」原因曝光！　最帥牙醫男友前陣子曝求婚計畫

【科技偵查2】GPS偵查「只能做不能說」警界公開的秘密

【科技偵查1】Line監控、手機植木馬　縮短檢調與毒販的距離

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天：真感動！

熊熊「特斯拉男」爆欠債千萬輕生！　沒錢還裝闊…毀婚分手內幕曝

中醫美顏針調理五臟六腑　從裡到外喚醒美肌

Apple結婚最帥牙醫受阻！　狂粉連開多個帳號「詭異亂碼連續騷擾」

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

生活熱門新聞

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

飛機「空姐拉上布簾」有3原因：太殘酷

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

秋分後雨變天　一波強降雨熱區出爐

2020剩3個多月！　命理師曝：仍有危機

今晨跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區雨最多

小鬼葬禮30萬藏貼心巧合！過來人曝「喪葬業行情」

「蜜光橘」口罩9/24開賣　販售通路一次看

不笑「就被說臉臭」星座Top5！遭誤認難相處…網委屈：我人很好啊

男友年薪是她5倍「AA制壓力大」！網兩派戰翻

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

迴轉壽司店要坐哪？老饕給「2關鍵」挑選

排氣管塞豬肉　牛肉麵店下場曝光

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

更多熱門

相關新聞

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

台北市信義威秀影城19日深夜發生潑屎事件，一名身穿黑色衣服、藍色牛仔短褲21歲邱姓女子遭人當街潑灑穢物。對此，當事人今天（20日）上午９時多在臉書發文，還原當時情形。

白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」幫擋車

白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」幫擋車

女童亂闖馬路！他喇叭狂按神救援　網大讚

女童亂闖馬路！他喇叭狂按神救援　網大讚

開國道時速93「車距<46.5m」挨罰！兩派吵翻

開國道時速93「車距<46.5m」挨罰！兩派吵翻

他買床單卻收到眼影...網邪笑：你賺到

他買床單卻收到眼影...網邪笑：你賺到

關鍵字：

爆料公社牛肉麵

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

悼念小鬼！陳妍希彈唱《地球上最浪漫的一首歌》

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

李易擺「招牌木村嘴」紀念小鬼　承諾藏洋蔥

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

小鬼靈堂實況曝　女星：都是辣妹

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面