「排氣管塞豬肉」牛肉麵店下場曝光！　事主PO兩張照片被讚爆

▲事主的機車排氣管遭塞滿碎豬肉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市南屯區一名網友的機車遭牛肉麵店員工惡整，排氣管塞滿碎豬肉，老闆雖然坦承是侄子及女婿所為，卻認為這只是小朋友無聊的行為，掀起大眾一面倒的撻伐。事主22日透過友人PO文表示，日前已經和老闆以6萬6000元和解，扣除機車修理費用，剩下的4萬5000元則以牛肉麵店的名義捐出做公益，希望大家給當事人改過自新的機會。

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整起事件是事主的朋友先在臉書「爆料公社」PO文，聲稱友人15日把機車停在台中市南屯區某牛肉麵店旁，下班時卻發現排氣管遭塞滿油膩的碎豬肉，報警之後根據監視器畫面追查至店家，老闆坦承是侄子及女婿所為，但完全沒有和解的誠意，甚至反嗆「為什麼要配合」、「只是小朋友無聊的行為」。

事情在網路上傳開後激起眾怒，兩名當事人出面道歉，結果被抓包道歉文根本是「複製貼上」，內容一模一樣，最後老闆才出面致歉，並表示已經嚴厲訓斥兩人，希望大家給年輕人改過自新的機會，後續就交由警方處理，也會積極與事主聯繫討論賠償事宜。

▼▲兩名員工的道歉文被抓包一模一樣。

而事主22日也透過朋友在「爆料公社」PO文，並分享兩張照片，坦言這件事已經在21日和平落幕，兩名年輕人出面時態度很好，和解過程也不斷道歉，相信已經從中學到教訓，雙方最後以6萬6000元達成和解，扣除機車修理費、清潔費以及聘請律師寫和解書的費用，剩下的4萬5000元全部以牛肉麵店的名義捐給南投縣埔里鎮的阿尼色弗兒童之家。

事主表示，感謝許多不認識的網友們正義力挺，既然牛肉麵店員工已經道歉，懇請大家不要再去打擾他們做生意，「取之於社會回饋於社會，希望大家有能力也可以幫助有需要的人！這件事也讓我看到這社會其實還是充滿正義與愛，再次感謝大家！」

▼事主PO出和解書。

▼事主將修車剩餘的費用通通捐出做公益，獲得許多網友讚賞。

▼事發地點。