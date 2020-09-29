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拉攏蝦皮賣家跳槽？　Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼一日交易手續費全免

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Yahoo奇摩拍賣（圖／業者提供）

▲蝦皮購物28日發出通知指出將調整「部分」成交手續費，Yahoo奇摩拍賣則是選擇挺賣家來互相較勁。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蝦皮購物針對拍賣、商城賣家將自10/1起調漲「部分類別」成交手續費，Yahoo奇摩拍賣則是霸氣挺賣家，不僅凍漲並祭出多重廣告優惠，還選在對手實施新收費機制的起始日，在當天加碼全平台交易手續費一律0元，除了檯面上的較勁，更有拉攏賣家跳槽進駐意味。

針對蝦皮購物28日發出通知將調整部分類別的收費機制，Yahoo奇摩拍賣強調目前全站免刊登費、商品無刊期、交易手續費維持1.49%，每筆交易最高收取149元，信用卡處理費2%，29日宣布推出10/1全平台交易手續費一律0元，此外也提供賣家App 0元廣告天天領、加值廣告全面88折、精品賣家特定加值廣告限時79折等優惠，以曝光商品導流促動業績；同時持續與萊爾富合作續推每月11、22日快閃免運活動。

瞄準後疫情時代，實體名店拼經濟，積極數位轉型佈局電商的趨勢，Yahoo奇摩超級商城也宣布新店進駐「振興優惠方案」加碼延長至12/31，新進駐店家享2年開店優惠價18,800元，每天26元即可快速開啟電商生意。

蝦皮購物10/1起調漲「部分」成交手續費（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

▲蝦皮購物調整公告。

而蝦皮購物將自10/1凌晨0點起調漲「部分類別」成交手續費，拍賣賣家上架商品若在首頁分類下第二層為「戶外服飾/鞋/配件」、「運動鞋款」、「運動服飾/帽襪」，其成交手續費從2%調漲為3%，單件商品最高收新台幣600元，其餘商品成交手續費仍維持2%，單件商品最高收400元。非商城賣家透過貨到付款、蝦皮錢包、銀行轉帳成立的訂單，還將酌收1%金流服務費。

商城賣家刊登商品為首頁分類「手機平板與週邊」、「3C」、「家電影音」及「手機平板與週邊」、「娛樂、收藏」以外的，其商品成交手續費從原本5%調整為6%。對此，蝦皮表示，「參考業界標準，綜合評估銷售、賣場功能使用與其他因素等，針對成交手續費進行分級收費，不同類別有不同的收費機制。」

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