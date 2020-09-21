媽媽發現女兒手機有不雅照　揪出噁男引誘她自拍私處傳送

▲江姓男子前年3、4月間透過臉書偷訊軟體認識當時年僅10歲女童，誘騙自拍下體照片觀賞，後更要求拍攝自慰影片遭拒，女童家長發現提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

家住台中市江姓男子於2018年3、4月間，透過臉書通訊軟體認識僅10歲女童，江佯稱欲與女童交往，誘騙互相交換下體照片，女童不疑有他以手機自拍下體照片傳送，江食髓知味後更要求女童拍攝自慰照片與影片供其觀賞，女童拒絕後被媽媽發現報警提告，桃檢21日偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

檢警調查，22歲的江姓男子前年3、4月間透過臉書通訊軟體認識當時僅10歲還在念國小的女童，2人成為網友後相互聯繫，2018年5月31日晚間8時許，江在台中市住處發送通訊軟體與女童聊天，佯稱想成為男女朋友，但希望雙方相互交換下體照片，引誘女童先自拍下體照片供其觀賞，女童同意後於晚間10時許自拍下體照片1張傳送給江。

江食髓知味後再度引誘女童拍攝以手指插入下體自慰照片，或是透過直播視訊方式自慰傳送供其觀賞，但遭女童拒絕而未遂，女童媽媽後來察覺女童手機有不雅照片追查發現上情報警提告。

江男偵訊時坦承犯行，女童與媽媽則指證歷歷，提供手機內照片佐證，檢方審酌江男事後經調解委員會調解後達成和解，並撤回告訴，檢方偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

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