　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩「ASUS高雄站前旗艦店」　首度進駐高雄盛大開幕

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華碩第三間旗艦店正式進駐高雄建國商圈 ASUS高雄站前旗艦店，除針對不同系列的產品設立實機體驗專區 ROG Ranger BP2701電競背包_高達 22 公升的內部空間，最高可容納一台 17 吋筆電 。（圖／華碩提供）

▲華碩第3間旗艦店正式進駐高雄建國商圈。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（29）日宣布，南台灣首間旗艦店「ASUS高雄站前旗艦店」正式開幕，試營運期間已為商圈注入活水，帶動人流翻倍成長，而華碩電競筆電在台蟬聯18季市佔冠軍，家用筆電更自2003年起，連續17年穩坐台灣市佔第一寶座，未來也將持續推出創新產品與貼心服務。

華碩表示，ASUS高雄站前旗艦店針對不同系列的產品設立體驗專區，更有專人詳細介紹產品，並提供操作教學服務，未來也將陸續推出VIP新品鑑賞會、ASUS VIP會員專屬健診服務等活動，同時與全台25家華碩專賣店門市，採用O2O智慧零售系統，結合線上線下金流、物流、庫存服務民眾。

▲華碩第三間旗艦店正式進駐高雄建國商圈 ASUS高雄站前旗艦店，除針對不同系列的產品設立實機體驗專區 ROG Ranger BP2701電競背包_高達 22 公升的內部空間，最高可容納一台 17 吋筆電 。（圖／華碩提供）

▲華碩ASUS高雄站前旗艦店針對不同系列的產品設立實機體驗專區。（圖／華碩提供）

華碩聯合科技產品處長陳怡君表示，華碩希望透過高雄站前旗艦店，讓更多的消費者能夠走進建國商圈，藉此帶動商圈買氣成長5成。

華碩宣布，歡慶ASUS高雄站前旗艦店開幕，即日起至10月31日購買ZenBook系列，贈送時尚筆電包乙個；購買ASUS VivoBook系列，贈幻彩提袋及VivoBook潮流貼紙；前20名購買ZenBook / ASUS VivoBook系列筆電的消費者，加贈電影票一張。

▲華碩第三間旗艦店正式進駐高雄建國商圈 ASUS高雄站前旗艦店，除針對不同系列的產品設立實機體驗專區 ROG Ranger BP2701電競背包_高達 22 公升的內部空間，最高可容納一台 17 吋筆電 。（圖／華碩提供）

▲華碩ASUS高雄站前旗艦店配有專人詳細介紹產品。（圖／華碩提供）

華碩分享，購買ROG G系列電競筆電，贈送ROG信仰超值組(ROG 限量筆記本+ROG清潔組+ROG 口罩套)；購買ASUS TUF Gamig FA/FX系列電競筆電，贈送ROG信仰隨行組(ROG 清潔組＋ROG 口罩套)；購買ASUS桌上型電腦S系列指定機種，贈送32G金條造型隨身碟乙個。

此外，ROG玩家共和國三款最新電競周邊，採用專業16,000 dpi、400 ips 光學感測器的「ROG Strix Impact II Wireless電競滑鼠」、配有軍用級奈米塗層與潮流外觀的「ROG Scabbard II 電競桌墊」及高達22公升的內部空間，最大可容納一台17吋筆電，並具備快速存取拉鍊的「ROG Ranger BP2701電競背包」也將在ASUS高雄站前旗艦店同步展售。

▲華碩第三間旗艦店正式進駐高雄建國商圈 ASUS高雄站前旗艦店，除針對不同系列的產品設立實機體驗專區 ROG Ranger BP2701電競背包_高達 22 公升的內部空間，最高可容納一台 17 吋筆電 。（圖／華碩提供）

▲ROG Ranger BP2701電競背包。（圖／華碩提供）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
美軍將襲擊南沙島礁？神秘中隊「死神」臂章曝光
快訊／逆子殺母砍頭判無罪　最高法院駁回「要求再鑑定」
金管會開鍘！命令街口投信解除胡亦嘉職務
峮峮一頭金髮堅強開工！鏡面反射1細節「小鬼陪身邊」
點這裡，留個言吧! FB
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩「ASUS高雄站前旗艦店」　首度進駐高雄盛大開幕

Nokia首款5G手機亮相　《生死交戰》龐德專用手機入手價不用1.7萬元

Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色登場　預計10／7日上市

野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

宏達電跟進「摺疊機」　外摺式半開、全開專利曝光

今年飆400%！馬斯克曝特斯拉「可能被高估」：但5年內市值更高

Apple Watch「奧運特別款」錶環　估計將在明年東奧推出

電信業者各自提出5G策略　聚焦數位轉型、物聯網應用

新iPhone再創天價！12 Pro Max要賣5.5萬　規格一次看「貴得有理」

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

華碩「ASUS高雄站前旗艦店」　首度進駐高雄盛大開幕

Nokia首款5G手機亮相　《生死交戰》龐德專用手機入手價不用1.7萬元

Galaxy Note20 5G、Galaxy Buds Live新色登場　預計10／7日上市

野戰平板「Galaxy Tab Active3」問世！　隔著手套都能觸控螢幕

宏達電跟進「摺疊機」　外摺式半開、全開專利曝光

今年飆400%！馬斯克曝特斯拉「可能被高估」：但5年內市值更高

Apple Watch「奧運特別款」錶環　估計將在明年東奧推出

電信業者各自提出5G策略　聚焦數位轉型、物聯網應用

新iPhone再創天價！12 Pro Max要賣5.5萬　規格一次看「貴得有理」

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

中職／拿年度第一會讓二軍上來　丘總：一軍要上緊發條

為躲1000萬遺產稅！家屬求「插管」9旬癌末翁：再撐一年就好

小男孩嘶吼媽媽遭攔…母親躺擔架被抬走！陸抗疫劇揭武漢封城慘況

中職／兄弟拚全年、獅爭下半季　兩隊大物新人先發

紐約時代廣場出現台灣廣告！蔡英文：感謝友邦替台發聲

罹癌人數10年成長47%！保險業首張「自體免疫細胞療法」可理賠100萬元

天天拍照給主人報平安！寵物雲全台34家門市　歡迎毛孩來度假住宿

運將遭捅18刀致死…扯出女房仲下指導棋　家屬怒嗆：妳睡得著嗎？

宣告秋篠宮為第一順位繼承人！日本擬11月舉辦「立皇嗣之禮」

中職二軍／兄弟拚5連霸搶首勝　陳偉漢致勝轟助總按讚

3C家電熱門新聞

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

10/13 即將登場！　iPhone 12 新機傳聞總整理：售價規格一次看

Google 新機發表倒數前夕　官方推特暴雷 Pixel 5 售價

Apple Watch S6、SE開箱

AirPods Studio 諜照再度外流！　傳聞已高度接近實體照

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

宏達電跟進「摺疊機」　外摺式半開、全開專利曝光

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

證實iPhone12命名？蘋果官方「新品貼紙」流出

蘋果新品「Apple AR」資訊全揭露！　售價、款式、發表時間一次看

iPhone 12 Pro Max恐漲近3000元

Galaxy Buds+ 下殺只要3083元！　較官網原價便宜多達43％

注意！LINE簡單設定2步驟　杜絕「陌生」廣告訊息狂發

Sony Xperia 5 II下週上市

更多熱門

相關新聞

華碩ZenFone 7熱銷！市佔「坐二望一」　預告10月啟動「翻轉學堂」

華碩ZenFone 7熱銷！市佔「坐二望一」　預告10月啟動「翻轉學堂」

華碩（2357）全球副總裁林宗樑今（23）日表示，ASUS ZenFone 7目前在5G高階手機市佔第二，後續希望透過10月即將展開的行銷活動，像是號召Zen粉換機享優惠，以及全台巡迴的「ZenFone翻轉學堂」，以口碑行銷的形式，搶攻安卓高階手機市佔第一。

華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

華碩電競筆電市佔再奪冠　高階機種蟬聯全球第一

華碩電競筆電市佔再奪冠　高階機種蟬聯全球第一

華碩商用筆電、桌電　蟬聯台灣市佔第一寶座

華碩商用筆電、桌電　蟬聯台灣市佔第一寶座

華碩8月營收突破400億元　改寫近3年新高紀錄

華碩8月營收突破400億元　改寫近3年新高紀錄

關鍵字：

華碩ASUS高雄站前旗艦店

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面