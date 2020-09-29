華碩「ASUS高雄站前旗艦店」　首度進駐高雄盛大開幕

▲華碩第3間旗艦店正式進駐高雄建國商圈。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（29）日宣布，南台灣首間旗艦店「ASUS高雄站前旗艦店」正式開幕，試營運期間已為商圈注入活水，帶動人流翻倍成長，而華碩電競筆電在台蟬聯18季市佔冠軍，家用筆電更自2003年起，連續17年穩坐台灣市佔第一寶座，未來也將持續推出創新產品與貼心服務。

華碩表示，ASUS高雄站前旗艦店針對不同系列的產品設立體驗專區，更有專人詳細介紹產品，並提供操作教學服務，未來也將陸續推出VIP新品鑑賞會、ASUS VIP會員專屬健診服務等活動，同時與全台25家華碩專賣店門市，採用O2O智慧零售系統，結合線上線下金流、物流、庫存服務民眾。





▲華碩ASUS高雄站前旗艦店針對不同系列的產品設立實機體驗專區。（圖／華碩提供）

華碩聯合科技產品處長陳怡君表示，華碩希望透過高雄站前旗艦店，讓更多的消費者能夠走進建國商圈，藉此帶動商圈買氣成長5成。

華碩宣布，歡慶ASUS高雄站前旗艦店開幕，即日起至10月31日購買ZenBook系列，贈送時尚筆電包乙個；購買ASUS VivoBook系列，贈幻彩提袋及VivoBook潮流貼紙；前20名購買ZenBook / ASUS VivoBook系列筆電的消費者，加贈電影票一張。

▲華碩ASUS高雄站前旗艦店配有專人詳細介紹產品。（圖／華碩提供）

華碩分享，購買ROG G系列電競筆電，贈送ROG信仰超值組(ROG 限量筆記本+ROG清潔組+ROG 口罩套)；購買ASUS TUF Gamig FA/FX系列電競筆電，贈送ROG信仰隨行組(ROG 清潔組＋ROG 口罩套)；購買ASUS桌上型電腦S系列指定機種，贈送32G金條造型隨身碟乙個。

此外，ROG玩家共和國三款最新電競周邊，採用專業16,000 dpi、400 ips 光學感測器的「ROG Strix Impact II Wireless電競滑鼠」、配有軍用級奈米塗層與潮流外觀的「ROG Scabbard II 電競桌墊」及高達22公升的內部空間，最大可容納一台17吋筆電，並具備快速存取拉鍊的「ROG Ranger BP2701電競背包」也將在ASUS高雄站前旗艦店同步展售。

▲ROG Ranger BP2701電競背包。（圖／華碩提供）