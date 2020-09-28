《遠見》縣市競爭力台中進步六都之最　盧秀燕：持續努力再創佳績

▲盧秀燕對於台中再現是總體競爭力大幅進步，表示將持續努力。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020年《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，2020年的調查數據，以2019年統計數字為主。其中六都之中，又以台中市進步到第4名最多。台中市長盧秀燕28日感謝台中市民及市府團隊施政努力，將持續努力再創佳績。

《遠見》公布縣市總體競爭力排名結果，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升，終於奪得第一，中止「天龍國」連霸。台中市總排名全台第4，進步幅度六都第一，其中，教育與文化排名全台第2，經濟與就業全台第4，醫療衛生全台第4，治安全台第5。

市長盧秀燕今天上午出席「AI大數據X智慧城市治理」簽訂備忘錄記者會，媒體會後詢問對此看法。盧秀燕表示，去年《遠見》縣市總體競爭力評比，台中在22個縣市中排名第8名，今年成績進步到第4名，進步幅度六都之最。

她也說，感謝台中優秀市民，也謝謝市府團隊在施政上的努力，百尺竿頭更進一步，市府將持續努力，再創佳績。

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