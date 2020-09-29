香港十一再遊行！　中聯辦嚴正警告「亂港者」：不容許肆意妄為

▲香港警察現身遊行。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港民陣原定十一發起遊行，重申五大訴求並且要求釋放12名被大陸扣留港人，但警方已發出反對通知書。香港中聯辦29日發出嚴正警告，絕不容許亂港者肆意妄為。

發言人表示，一些別有用心的人士散佈謠言，並在網上策動策劃十一和中秋期間發起非法遊行，甚至聲言要重啟「黑暴行動」，他們才是禍害香港的幕後黑手。中聯辦堅定支持特區政府和警方果斷執法，確保廣大市民度過一個歡樂祥和的節日。

發言人指出，廣東海警查獲12名涉嫌非法越境的港人，依法對其採取刑事拘留措施。經深入調查，已查明相關人員的犯罪事實，並正依法呈請大陸司法機關批准逮捕。

發言人透露，極少數激進分子還在網上群組策劃所謂「月夕行動」，策動發起暴力衝擊、攻擊警署，甚至慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員進行恐怖襲擊。這些公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁。

香港警方已鄭重聲明，將依法出手，果斷執法，絕不容忍任何違法行為滋擾成事，全力維護公眾安全和公共秩序。中聯辦也全面支持。發言人強調，香港國安法頒布實施後，香港社會開啟了由亂轉治的新階段，希望廣大市民看清一小撮人搞亂和攬炒香港的險惡用心，共同維護香港社會的繁榮穩定。