婦人詐欺通緝躲17年　追訴期再1年就失效...逆向騎車「破功」了

記者張君豪／新北報導

汐止警分局長安派出所警員日前在轄區巡邏時，在汐止區忠孝東路、茄苳路口發現一婦人騎機車逆向，警員關心婦人行車安全立即將她攔下，結果查詢婦女得姓名年籍資料後，赫然發現婦人居然是通緝長達17年的詐欺通緝犯，只要拖到明年婦人就超過通緝法定時效，結果因逆向騎車而落網歸案。

▲遭屏東法院通緝17年的詐欺通緝犯、日前因逆向騎車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭屏東法院通緝17年的詐欺通緝犯、日前因逆向騎車遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局長安派出所員警王人平日前在轄內巡邏，行經汐止區忠孝東路與茄苳路口，見一名婦人騎乘機車逆向行駛，遂立即將該名婦人攔下，王員使用警用小電腦查詢該名婦人的年籍資料，結果顯示該婦人因案通緝中。

王員立即聯繫線上巡邏同仁，協助將其帶回所內進行再次查證，查證結果確認鄭姓婦人（59歲）竟為2003年由屏東地檢署所發布的詐欺通緝對象，警方問鄭姓婦人為何未到案，鄭婦落網後辯稱不知自己被通緝才沒去報到。

警方說明：鄭婦遭通緝迄今已達17年之久，而該通緝案的法定時效為18年、歸案期限至2021年就超過法定時效，所幸警員積極盤查，加上鄭姓婦人賊星該敗，讓逃逸17年的詐欺通緝犯得以落網。

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