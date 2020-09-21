BMW男被按喇叭下車亮開山刀　女駕駛PO網...他嗆告侵害肖像權

▲桃園市王姓女網友在臉書《爆廢公社》爆料，19日開車行過桃園區晉福宮前時，因按喇叭提醒前方左轉BMW轎車，對方持開山刀下車威脅。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女網19日開車行經桃園區晉福宮前，因前方BMW轎車突然左轉切出，王女按喇叭提醒前車，未料轎車邱姓駕駛下車還手持開山刀企圖威脅恐嚇，事後女子將行車紀錄器上傳臉書《爆廢公社》爆料「桃園治安何在？目無王法！」桃園警方隨後根據貼文已查獲邱男到案依恐嚇罪嫌移送法辦；但事後王女又PO網強調，「對方說要告我民事，我都沒說要告他了，他還惡人先告狀...身心俱疲...。」

王姓女網友19日上傳一段行車紀錄器影片，當天下午2時許開車行經桃園區晉福宮前，因前方BMW轎車突然左轉切出差點撞上，因此緊急按了一聲喇叭，未料，邱姓男子隨後下車拿了開山刀企圖威脅恐嚇，王女則說，提醒切出時要按方向燈，邱男發現是女駕駛後才悻悻然回到車上，女網友將這段影片上傳臉書，並留言「桃園治安何在？目無王法！現在隨車備一把開山刀已是常態？」

▲桃園市王姓女網友在臉書《爆廢公社》爆料，19日因按喇叭提醒前方左轉BMW轎車，對方駕駛持開山刀下車威脅。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

桃園警方巡邏網路時發現此則貼文後主動偵查，主動聯繫王女，但王女聲稱不願提告，但警方仍在4小時内將邱姓男子查緝到案，20歲的邱男到案後強調，當時以為後車按喇叭是向他挑釁，下車攜帶刀械是為了防身，後來發現對後車是女駕駛隨即上車離去，警方偵訊後依恐嚇、社會秩序維護法移送偵辦。

但王女20日又PO文聲稱，「可否有製作影片高手幫幫忙打個馬賽克傳給我，感激不盡，對方說要告我民事…我都沒說要告他了，他還惡人先告狀，身心俱疲…。」

▲桃園警分局20日循線查獲涉嫌持開山刀威脅女網友邱姓男子（左三）到派出所製作筆錄（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，邱男20日在派出所製作筆錄時即表示，王女在臉書上PO文，將其影像公布在臉書上，已侵害其肖像權，揚言提出民事賠償，由於提告是邱男權力，警方依法沒有受理權。

根據民法，所謂的肖像權，是指每個人可以自己決定要不要製作、使用、公開自己肖像（容貌長相）的權利。（參考台北地方法院104年度訴字第1910號、高等法院102年度上更(一)字3號、高等法院105年度上更(一)字108號民事判決）只要未經同意，擅自製作別人的肖像圖、擅自公開別人的肖像，原則上就侵害了他人肖像權；但並不是任何情況下拍照、作圖都構成肖像權侵害，我國法院認為有時候要考量「對象是不是公眾人物」、「製作肖像有沒有公益性質」、「肖像的使用場合與目的」，來決定是否侵害肖像權。

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