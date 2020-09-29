暗批美國「終將被時代拋棄」　王毅：以為自己拳頭大！

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美中關係持續緊張之際，大陸國務委員兼外交部長王毅28日在「後疫情時代的國際秩序和全球治理」藍廳論壇開幕式上發表演講。他在會上暗批美國，大國不能以霸凌行徑剝奪別國發展的權利，那些「以為自己拳頭大」就可無視和破壞國際規則的人，終將被時代拋棄。

他表示，當今世介面臨的現實是，疫情仍在全球肆虐，人類社會正在經歷著影響深遠的公共衛生危機，但單邊霸凌卻大行其道，國際秩序正面臨前所未有的巨大衝擊，而保護主義也在逆流湧動，全球經濟正在經歷大蕭條以來最嚴重的滑坡衰退。

王毅直言，在維護世界的和平與發展上，大國肩負特殊責任，不能以犧牲別國安全來尋求自己的安全，不能以霸凌行徑來剝奪別國發展的權利，中國將繼續堅定不移地走和平發展道路，也將與各國一道共同抵制所謂「本國優先」的歪理。

「各國需共同捍衛公平與正義的價值觀念，75年前聯合國的成立正是公理戰勝強權、良知戰勝野蠻、正義戰勝邪惡的劃時代進步，」他同時強調，當下任何企圖重拾霸權主義、把世界拖回「叢林狀態」的做法都註定不可能成功，「各國無論強弱大小，人民無論身處何處，都有過上美好生活的權利，那些以為自己『拳頭大』，就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代拋棄。」

王毅強調，人類生活在彼此休戚相關的地球村，各國命運越來越聯繫在一起，在大家最需要團結的時候，少數人卻在製造分裂，炮製出各種荒謬論調污蔑打壓別國，轉嫁自身責任，放棄國際義務，企圖將世界推向意識形態對抗和文明衝突的深淵，「新冠病毒是人類的公敵，散播仇恨對抗的政治病毒同樣是世界的威脅。」

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