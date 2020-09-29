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中秋、雙十連假！　林佳龍宣布：安心旅遊補助續辦到10月底

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▲▼國旅,國內旅遊,澎湖,澎湖旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲安心旅遊補確定助續辦至10月底。（圖／記者賴文萱攝）

記者林銘翰／台北報導

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，交通部長林佳龍28日向行政院長蘇貞昌簡報，獲得指示交通部觀光局的安心旅遊補助續辦到10月底。對此，林佳龍29日受訪時表示，安心旅遊國旅補助確定續辦至10月底，預計將有1725萬的出遊人次，可望帶動635億元的效應。

交通部觀光局7月起推出安心旅遊國旅補助，原定實施至10月底，卻面臨經費告急，能否繼續備受關注。林佳龍28日率觀光局向蘇貞昌簡報，獲得指示支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦至10月底，對於預算不足所需約19.2億元，將請交通部先行進行預算統籌調度運用。

蘇貞昌29日率領相關部會，赴立法院就「110年度中央政府總預算案」編製經過進行報告，並備質詢。林佳龍會前受訪時表示，安心旅遊國旅補助確定續辦至10月底，截至9月已帶動1150萬出遊人次，預計效應若延長到10月底，將會有1725萬出遊人次，可望帶動635億元的效應。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍指出，近期配合振興三倍券的使用，其中以移動消費的效益最大，讓安心旅遊的乘數效應高達7倍之多，安心旅遊國旅補助也帶動「食宿遊」共行，使觀光產業不但從疫情中站起來，也能夠維持基本的營運和就業。

林佳龍說，交通部除了推動安心旅遊，觀光部也正在設計下一波的觀光產業轉型升級，並且搭配「前瞻2.0」的投資，希望台灣利用這次的機會，在邊境風險嚴管、國內鬆綁的前提下，從中做好觀光產業的體檢，在未來國門開放的時候，就可以迎接觀光產業新的發展。

此外，面對即將來臨的中秋連假，林佳龍則強調，交通涉及到人、車、路的移動，祈求社會大眾配合疏運政策，在時間、路線、交通載具達到分流的效果，呼籲民眾能夠多搭乘公共運輸，減少自用車在高速、快速道路塞車的機會。林佳龍也說，交通部提供非常完整的「1968 APP」資訊平台，另外也配合警廣、國道路況播報，歡迎民眾多加利用。

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