惡劣！苗栗大閘蟹農遭網路盜圖謀利　低價「蟹黃醬」恐受騙傷身

▲苗栗縣內大閘蟹養殖業者，發現自己照片遭不肖廠商冒用，雖然發文自清，還是無法遏止被盜圖，氣得向警方報案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日苗栗縣內許多大閘蟹養殖戶發現，自己得獎照片及養殖過程照片都被惡劣的臉書商家ＰＯ上網，用來販賣來路不明的蟹黃醬；經養殖業者檢舉和發文澄清，依舊無法遏止不肖商家冒用，在苗栗縣政府農業處人員陪同下報警處理，希望還養殖戶一個清白。

大閘蟹養殖業者指出，日前驚見網路上出現標榜「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」或「苗栗原生態產季母蟹製作的台灣之光蟹黃醬」的購物網站，透過臉書及LINE大打廣告，即使養殖戶及養殖協會不斷檢舉盜版頁面及發文澄清，仍無法有效抑止，擔心臉書的檢舉機制不良，受騙消費者人數恐持續增加，才請養殖協會幹部至當地警察局報案偵辦。

苗栗優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧表示，苗栗優質大閘蟹產季為每年的10月至12月，現在根本不是大閘蟹產季且苗栗縣產大閘蟹為在地養殖，活蟹販售且皆當季就完售，不可能有製作再加工的蟹黃醬產品之情形，懷疑該商品是國外寄出來路不明的偽劣黑心產品，消費者如不小心購買吃下肚恐怕賠錢又傷身。

▲不肖業者打著超低價格販售，用劣質的內容物混充，企圖詐騙消費者。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣長徐耀昌指出，目前「假網購真盜圖」的一頁式銷售網頁猖獗，不肖業者盜用苗栗大閘蟹養殖戶之照片、影片及本縣苗栗優質大閘蟹LOGO標誌騙取消費者認同，製作一頁式廣告銷售來路不名的蟹黃醬商品，並透過臉書發送廣告病毒式宣傳行銷，讓民眾受騙上當並難以索賠，也讓無辜的養殖戶遭受魚池之殃，更傷害養殖戶的心血及商譽。

徐耀昌強調，由於防冒農漁產品多為從境外寄送之加工再製的農漁產品，呼籲消費者應優先在有信譽的電商平臺及店家購買在地生鮮的農漁產品，不要在來源不明的網站或廣告頁面購買加工再製農漁產品，民眾若遇到上述仿冒廣告，應多利用165防詐騙專線檢舉不實廣告，並配合網站或社群媒體之檢舉方式，針對該賣家或該則廣告提出檢舉，如有發現商譽受損受害人可檢具相關被害事證，逕至鄰近警察機關或至警政署刑事警察局完成報案程序。

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