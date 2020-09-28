疑不堪霸凌！高中男捅死2名同班女生　「2條宣告文曝」萬人求真相

▲一高中男生殺害兩名同班女生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北仙桃市一高中28日發生一起命案，疑似校園霸凌導致血染校園。清晨，一男生瘋捅同班2名女生，致2受害者當場噴血慘死，目前已被逮捕。現場圖片顯示，身穿校服的女孩渾身鮮血，倒在教室裡，旁邊圍著一堆人，滿地血腳印，令人心驚。

據《澎湃新聞》報導，網上流傳，該案似乎是策劃已久，並疑似是校園霸凌引發的慘案。有知情網友透露，兇手長期被死亡的2名女孩欺負，忍無可忍爆發。

此外，還有2張疑似兇手的社交軟體PO文截圖。他在昨（27）日深夜PO出2句話，23點28分時寫下，「夢做夠了，我也該醒了。不過在這之前，有人可以告訴我為什麼總有些人喜歡做壓死駱駝的最後一根稻草了？」。凌晨2點04分則再次寫到，「後事交代完畢，4個小時之後準備起飛。」該貼圖之後在網路流傳，引起超萬名網友求真相。

▲疑似因校園霸凌引發的血案。（圖／翻攝自澎湃新聞）

9月28日12時28分許，仙桃市政府值班室一名工作人員表示，該市一高中學校今晨7點多確實發生了一起刑事案件；是在案發後1個多小時，他得知了此事。

他指出，該案已造成2名女高中學生死亡，行兇者是一名高中男生，沒有老師受傷，「具體情況還需要以當地宣傳部的通報為准。」仙桃市委宣傳部則表示，前述案件涉及未成年人，目前正在調查，稍後將發佈情況通報回應。

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