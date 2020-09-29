一夜飆7°C！2波冷空氣「氣溫倒V」變天　20→32°C像洗三溫暖

記者許力方／綜合報導

中央氣象局預報員劉宇其指出，預期29日移入的水氣明顯變少了，只剩北部東半部偶有零星短暫雨，中南部則恢復到典型的夏季天氣，晴到多雲、午後近山區有雷雨，溫度方面，北部高溫將明顯回升至27度，其他地區也有31度以上，10月1日（周四）中秋連假第一天有一道東北風影響，北東變天轉涼，10月2日（周五）就會遠離台灣。

氣象局預報，29日東北風稍減弱，氣溫稍回升，水氣也減少、天氣較穩定，白天之後僅花東有局部短暫陣雨，北部晚上也有少部分零星雨勢，大部分地區多是多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，北部低溫約20至22度，其他地區23至25度，早晚稍涼，白天北部及宜花高溫約27度，其他地區高溫30至33度，中南部中午前後感受較悶熱。

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節氣進入秋天，未來一周還有一波東北風影響，30日、10月1日（周三、四）東北風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，迎風面的北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。10月1日中秋節降雨區域較前一天稍減少，東半部地區及北部山區有局部降雨機率，其他地區多雲，南部地區及中部山區有午後局部短暫雷降雨。

氣象局預估，10月2日至4日（周五至日）東北風減弱，氣溫稍回升，除了偏東風迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。到了10月5日（下周一）又有一波東北風再增強，北東稍轉涼、有局部短暫雨。

天氣風險公司分析，29日東北風稍減弱，降雨空檔變多，範圍也縮減至迎風面北海岸到東北角、宜花地區，偶爾有毛毛雨至小雨機會，中南部恢復多雲到晴天氣。雲層遮蔽減少，氣溫也慢慢回升，北部中午高溫約27度，中部則有較明顯的回升，可以來到31度，南部維持在32至33度。不過夜晚、清晨還是偏涼，各地低溫22至24度。

至於大家最關心的中秋連假天氣，目前看起來相當樂觀，因10月1日起環境風場將逐漸由東北風轉為偏東風，北部雲量會逐漸減少，中南部時晴時多雲，中午高溫也會逐步回升；到了10月2日、3日各地高溫會來到31至33度，有點熱的感覺，但北部低溫仍在23至24度。