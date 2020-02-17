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新竹州廳廁所大變身　藝展風設計成全市公廁指標

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▲溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公務單位最有設計感廁所。（圖／新竹市政府提供）

▲溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公務單位最有設計感廁所。（圖／新竹市政府提供

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅108、109年爭取超過4千萬，預計改造110座公廁，其中新竹州廳2間廁所近期完成整建，一改過去老舊潮濕，溫暖燈光與磚紅色牆面有如藝展空間，堪稱公務單位最有設計感廁所，讓公務同仁驚喜直呼「上廁所更放鬆！」林智堅表示，93歲新竹州廳不僅是歷史古蹟，更是市府同仁推動市政、民眾洽公的空間，全新廁所變得明亮通風，更融入設計美學，要給公務同仁與民眾更舒適的如廁空間。

新竹市政府行政處長白舒樺指出，新竹州廳原本廁所老舊、排水設施與化糞池老舊易阻塞，陰暗潮濕清潔不易，廣受洽公市民詬病，無障礙空間不足等，她強調，此次特別規劃改善州廳全部公廁，一倂重建化糞池、汙水納管、排水，並加強古蹟空間防水，外觀也融入設計感，要讓使洽公民眾與外賓留下好印象。

新竹市環保局表示，市府於108年爭取超過3000萬，陸續改造包含新竹州廳在內、演藝廳、影像博物館、青青草原、湳雅公園、建功國小對面公園、果菜批發市場、都市發展處、稅務局及環保局等共75座公廁，預計今年將全部完工。

環保局也說，市府109年已向環保署爭取到1148萬元，將改造陸續南寮舊港、三民公園、殯葬管理所、龍山綜合大樓、東區區公所等共35座公廁，現為規劃設計階段，預計打造親子與無障礙友善公廁，盼提供市民及洽公民眾整潔乾淨的優質如廁環境。

白舒樺表示，新竹州廳本體建築共有4處廁所（1樓民政處旁、1樓教育處旁、2樓行政處旁、2樓主計處旁），其中2處(1樓教育處旁、2樓主計處旁)近期整建完成，經過空間重新配置，廁間更大更舒適，內部則有通風、採光、防臭、以及免治馬桶、感應式龍頭等設施，盼提供市府同仁與洽公民眾更舒適的如廁環境。

行政處提到，本次州廳廁所改善最大亮點不僅硬體全面升級，空間明亮舒適，配色及設計與新竹州廳外牆的紅磚、磨石子地坪相呼應，復古紅色的牆面增添了廁所不同的質感，顛覆民眾對公廁老舊不乾淨的刻板印象，讓民眾息息相關的第一線公務機關門面持續升級，城市美學風吹進新竹州廳。

行政處表示，新竹州廳尚有2處廁所(民政處旁、行政處旁)改造，將增設無障礙廁所兼具親子廁所功能，第二階段工程如火如荼展開，後續預計3月底整建完工；而新公廁開放後，不少市府同仁搶先使用、驚呼連連，不少同仁更指出，廁所充滿設計感，如同百貨公司廁所舒適。

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