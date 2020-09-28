「女兵考駕照暴衝」遭網惡搞列軍方2檢討　六軍團：是持續關懷她

▲網路上惡搞一名女軍人考駕照暴衝後，542旅列2檢討，此為不實訊息。（圖／六軍團提供）

記者陶本和／台北報導

苗栗縣一名陳姓職業軍人26日第三度於監理站考駕照，但不幸爆衝撞牆受傷；而網路上謠傳所謂，542旅下達2點檢討。對此，六軍團澄清，內容為子虛烏有，完全與事實不符，請民眾勿再以訛傳訛。軍方人士表示，經查此為網路惡搞，在事發後持續有關懷該員狀況。

身為職業軍人的陳女，於7月時就已經通過筆試階段，但26日的路考已是她第3次補考，一開始「直線的鐵路平交道路口停等」順利通過，之後在2段轉彎處時不小心壓線，突然猛催油門加速衝向牆壁，當場聽見「碰」的一聲，只見陳女雙腳騰空，接著重重摔落地面。

近日，網路上謠傳542旅長官的檢討方針，其中有所謂3點缺失，包括「單位未掌握報考駕照人員」、「官兵車禍未循管道回報」與「引致媒播效應斲傷軍紀」。

此外，還有所謂542旅長官同時要求2點改進，一是「爾後報考駕照人員納入訓練管制，考試前單位後勤及訓練部門實施先期測驗」；二是「考試時由上士階以上幹部陪同前往」。

但是，《ETtoday新聞雲》記者向六軍團查證，經確認此為網路內容，為子虛烏有，完全與事實不符。六軍團呼籲外界民眾勿再以訛傳訛，誤導視聽。

軍方內部人士表示，該女員並未有犯錯之情事，經查此為網路惡搞行為，在事發之後，軍方是一直持續關懷該員的身心狀況，並給予適時的照顧。

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