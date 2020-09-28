遭水產行貨車逼車撞上！重機騎士親曝「救命關鍵」：躺著命就沒了

▲重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭 網驚：旁邊是聯結車。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

一名重機騎士26日騎車行經88快速道路時，遭到一台小貨車惡意逼車，而對方在路肩超車時，還碰撞到重機車頭，導致男騎士在地上翻滾，最後拚命跳向路肩，才沒有釀成追撞事故，而該名男騎士也還原當時情況，「我也想躺著休息，但如果我躺著命就沒了」。

重機騎士還原當時情況表示，「他國三匝道要轉出來，我本來就行駛在內車道，他要從匝道直接轉到內車道，我只是按他一聲喇叭，因為我是直行車」而重機騎士也感嘆，「全身多處擦傷，我當下也想躺在地上休息，如果我躺著命就沒了」。

▲重機車隊抵達水產行聲援騎士。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在26日下午3時20分，該名男騎士表示，事發當時他行經88快速道路，一輛小貨車從國三匝道轉進時，打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，因此被他按了一聲喇叭提醒，沒想到之後卻遭到對方惡意逼車，對方甚至還因為硬要從路肩超車，因此撞上騎士，導致騎士慘摔後奮力跳下路肩。

對此，行車紀錄器畫面事後曝光，引起網友震怒，怒批小貨車駕駛蓄意殺人，而對方第一時間竟回應，「是重機不讓路，不是我們逼他車」。這樣的回應也瞬間讓網友們都氣炸了，而目前也有重機車隊到達水產店門口，似乎是要行動力挺遭水產店貨車逼車撞上的男騎士。