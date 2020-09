台灣2成「血腥鴨蛋」進不了歐盟！動團邀民眾一人一信抗議農委會

▲動社表示,格子籠蛋鴨羽毛結塊、汙穢,處處可見紅腫傷口。(圖/台灣動物社會研究會提供,下同)



記者許展溢/台北報導

台灣動物社會研究會今(28日)開記者會指出,中秋節將到,蛋黃酥等各類應節糕餅大增,帶動鴨蛋需求,台灣蛋鴨在養量約220萬隻,總產值18億,近年外銷市場蓬勃發展,108年外銷產值達1.6億,主要出口美加、新加坡、日本等國,這幾年積極爭取出口歐盟,等待通過歐盟審核之際,卻因少數業者使用「格子籠」虐養蛋鴨,生產極度殘忍的「血腥鴨蛋」遭歐盟團體反對,農委會放任約兩成業者虐待動物,影響整體產業與國際形象。

動社說明,鴨子是水禽,自然習性與水密不可分,卻有業者為節省成本與方便管理,以國際間逐漸淘汰的「格子籠」方式飼養,導致消費者在不知情中吃進血腥鴨蛋。天性需水的鴨子,2到3隻被塞入籠中,在只有約A4紙張大小的空間,完全無法接觸到任開放水源;膽小敏感的牠們只能在滿是蠅蟲與糞尿的惡劣環境中,不斷焦躁跳動。格子籠蛋鴨羽毛結塊、汙穢,處處可見紅腫傷口,被迫在身心崩潰的狀態下產蛋長達1~2年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼動社表示,台灣兩成「血腥格子籠養鴨」進不了歐盟。



動社認為,這種違反動物天性的飼養方式,對水禽來說,無疑是慢性折磨與殘忍酷刑。台灣鴨蛋生產目前約有兩成是籠飼,雖然農委會曾表明將輔導轉型,但至今都未見提出相關政策與法規,市售鴨蛋更因沒有標示是何種生產方式,讓消費者難以分辨。

動社提到,歐洲最大跨國動物保護聯盟Eurogroup For Animals上週發布訊息,指出台灣鴨蛋正在申請輸入歐盟,但部分「格子籠鴨蛋」可能危害動物福利和公眾健康,呼籲歐盟以今年5月最新的農業政策 「Farm To Fork」,透過貿易把關。Eurogroup For Animals更直接向歐盟健康暨食品安全總署(DG SANTE)提出嚴正呼籲,要求其在審核台灣鴨蛋進口時需特別考量動物福利、禽流感疫情、抗生素使用情形等,不應讓虐待動物的鴨蛋進入歐洲。

▲▼動社批,至今不見農委會提出清楚的政策與有效措施,完全沒有做好引領產業的角色。



動社批去年9月公布「台灣籠養鴨調查」影像,要求政府盡速輔導業者轉型,立法院也通過預算決議,要求農委會制定「水禽友善規範」以及「籠養鴨轉型計畫」,但至今不見農委會提出清楚的政策與有效措施,完全沒有做好引領產業的角色,如今更可能丟失國際市場。最後邀請民眾一人一信向農委會表達抗議,請農委會立即制定政策、採取有效措施,禁止以格子籠飼養蛋鴨等水禽。

▲動社邀民眾一人一信抗議農委會。