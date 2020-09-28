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北市圖「秋日閱讀節」開跑　行動書車前進剝皮寮

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 ▲▼北市圖推出秋季系列閱讀活動。（圖／台北市府提供）

▲北市圖推出秋季系列閱讀活動。（圖／台北市府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

中秋連假將至，家長還在煩惱要帶孩子去哪裡嗎？台北市立圖書館規劃，行動書車即將前進剝皮寮，在4天連假舉行一系列「秋日閱讀節」活動，結合剝皮寮歷史街區、當代敘事影展，讓在民眾在月夜團圓賞月、烤肉之餘，也能知性、充實度過假期。

北市圖10月1日舉辦「秋日童話手做繪本」，邀請親子一同發揮創意做環保，運用簡單的工具，讓家中多餘的紙袋，搖身一變成為獨一無二的繪本小書。

另外，配合龍山寺月老生日活動，行動書車加碼推出「嘴甜心甜，好濃情」一日限定傳情活動，只要現場填寫「小愛情紙箋」，蓋上特殊的當日戳章，讓書車傳情小仙女協助寄送到心愛的人手中，即可得到限量糖果袋。

北市圖表示，10月2日行動書車與「第五屆當代敘事影展－詩的鏡像」合作，推出「書車名偵探—剝皮寮街區篇」解謎遊戲，讓小朋友們化身小小偵探，根據題目找尋有關影展、剝皮寮及行動書車的線索，運用智慧逐步解開藏在剝皮寮中的秘密，以及隱藏在故事背後值得深思的議題。

連假最後兩天，北市圖規劃故事團隊「行動書車好書故事屋」，在說書人帶領下，親子一同聆賞精彩的「好書大家讀」優質繪本，讓好書成為孩子們的知識寶庫，探討故事中的多元議題，並培養孩子們的閱讀興趣。

除了以上當日限定的活動，行動書車於整個中秋連假每日皆舉辦期間限定－「柚香大使」、「秋日閱讀節限定戳章」、「好書換換」活動。

北市圖為提供讀者安心閱讀的優質環境，行動書車及周邊環境皆會消毒和清潔，現場亦提供酒精供讀者使用，呼籲民眾務必在行動書車秋日閱讀節活動期間全程配戴口罩，並配合本館體溫量測。

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