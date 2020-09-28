六都市長聯手向國際組織抗議成功　蘇貞昌：印證對外朝野要團結

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」近日把加入聯盟的台灣六都國籍全列為「中國大陸」之下，六都市長27日晚間發布聯合聲明抗議。對此，行政院長蘇貞昌28日表示，這件事讓我們印證國人對外真的要朝野團結一致。

台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，以及高雄市長陳其邁等六都市長，27日晚間共同聲明，向「全球氣候與能源市長聯盟」抗議遭到矮化。

外交部長吳釗燮稍早表示，昨天馬上跟地方政府聯繫，也直接跟「全球氣候與能源市長聯盟」總部聯繫，經過大家努力，昨天晚上名稱已經更改回來，很高興六都市場全部一致，朝野不分彼此，爭取成功。

對此，蘇貞昌表示，這件事印證國人對外真的要朝野團結一致，同時立場要堅定有力，就可以看出台灣不可輕侮，對台灣不禮貌、不正當的作為，這次朝野市長一起努力把名稱很快更正過來，希望以後更團結以後會更有力。

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