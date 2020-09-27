民進黨34年前創黨發起人餐會　蘇貞昌：台灣是亂世福地沒漏氣！

▲行政院長蘇貞昌出席緬懷創黨人餐會。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

立法院長游錫堃27日以1986年黨外選舉後援會召集人身分，邀請當年135位創黨發起人重返圓山餐會敘舊。行政院長蘇貞昌也受邀出席，他致詞時說，在全球疫情之際，台灣是亂世福地沒有漏氣，呼籲大家支持總統蔡英文，執政不能100分，做不好請大家多指教。

蘇貞昌說，34年很久不見，今天又回到當年歷史性的地方，緬懷當時勇敢的大家，感謝勇敢的台灣人；他說，34年很久的時間，那時候很年輕、很勇敢，今天來已經剩不到一半人，有個在天上，有的走路要人家扶，期望大家身體顧好，可以常常參與聚會。

蘇貞昌說，民進黨要替人民做事，做不好人民可以換掉我們，他感謝台灣這塊土地，讓民進黨成立還能執政，感謝游錫堃用心找大家一起在這裡見面緬懷，「在天上或路途遙遠不能來的，拜託大家支持總統蔡英文領導的國家，可以符合建黨時的理想」。

蘇貞昌說，為了台灣要在世界站起來，祝福大家健康、順利，全世界疫情蔓延的同時，台灣是亂世福地沒有漏氣，「請大家支持蔡英文，執政不能100分，做不好請多指教」。

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