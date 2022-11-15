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6歲姐弟戀破局！狠夫闖娘家勒殺新婚妻　傳訊友人：不爽我就殺

▲駱姓男子下手勒斃新婚妻子，遭檢方依殺人罪起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲駱姓男子（左二）下手勒斃新婚妻子遭判處無期徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事中古車商買賣的41歲駱姓男子，出獄之後與一名47歲的洪姓女子結婚，但是兩人僅結婚短短4個月，期間駱男不斷對洪女家暴，洪女想離婚卻被拒絕，只好回去娘家與母親和哥哥同住，但駱男因此心生不滿，2020年7月10日尾隨其他住戶進入妻子居住的公寓，勒住妻子脖子導致她死亡，甚至在殺人後傳訊息給朋友，寫到「我現在不爽我就殺」，一審遭高雄地院依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，高雄高分院今（15）日上午宣判，維持原審判決。

判決指出，駱姓男子曾經犯下毒品、妨害自由案，在2020年3月與洪姓女子結婚，但是婚後他屢次對妻子施暴，洪女不堪對方暴力相向想要離婚，駱男卻不願意，甚至在同年7月9日尾隨妻子鄰居進入其娘家，和妻子的兄長稱說要和對方談事情，但卻基於殺人的犯意，先後用左手、雙手掐勒妻子脖子導致對方缺氧死亡，並且在勒斃洪女後約3小時才離開，當時洪女的家人尚未發現異狀。

直到隔天洪女因為沒有到醫院回診，整起事件才曝了光，而行兇後的駱姓男子，還用通訊軟體傳訊息寫到「我殺死人了，你明天看新聞叫我妹妹跟我聯絡」、以及「我現在不爽我就殺」等訊息給分別兩個不同的朋友，在檢方訊問時，他一度供稱是兩人當時意見不合，他受到妻子言語刺激，才會衝動下手，不過檢方依據警方查獲嫌犯3天前手寫的紙張寫道「今天一定殺」，認定他預謀殺人，依殺人罪嫌將他起訴。

高雄地院審理時，駱男雖坦承犯行，然對諸多案情細節並未坦白承認，對於被害人死亡也無愧疚或難過表現，也未向家屬表達歉意，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，並依法上訴高雄高分院。

二審今日上午宣判，認為原審判決認事用法，並無不妥，駁回上訴，全案可上訴。

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