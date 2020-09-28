新任保守派大法官重新「禁止墮胎」？　川普：當然有可能

▲川普形容新提名的大法官巴瑞特，是「堅定不移地忠於憲法」的傑出學者。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴瑞特（Amy Coney Barrett）於美東時間周六（26日）被提名為大法官，曾被形容是「最堅定的保守派」，也被視為是民主黨的強敵。川普27日接受採訪時對美國墮胎法案表示，這會是巴瑞特上任後要決定的事情，但限制墮胎「當然有可能」，而他此前也曾支持禁止墮胎，但隨後又回歸到中立的立場。

美國法院的9名大法官為終身任期，可以以裁決影響美國的公共政策，包括槍枝、公民投票權、選舉經費和墮胎等。巴瑞特提名通過後，右派陣營鐵票的她將讓最高法院局勢生變，保守派將以6-3的優勢左右未來的裁決。

▲民主黨支持者在最高法院外聚集抗議，巴瑞特將使美國人民的權利「倒退」。（圖／路透）



曾與她共事的前任大法官史卡利亞（Antonin Scalia）形容，巴瑞特是「最堅定的保守派」，具有美國最聰明、最具才華的頭腦。民主黨和婦女人權聯盟擔心，在最高法院的天秤傾斜後，巴瑞特可能會推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），重新限縮墮胎自由。

「羅訴韋德案」是1973年促使美國墮胎合法化的案件。故事始於1969年德州一名女服務生麥考維（Norma McCorvey）意外懷孕，卻因德州法律禁止墮胎，而謊稱遭強姦。隔年化名為羅（Jane Roe）的律師依此案指控德州法律，侵犯了麥考維的「隱私權」，隨後一路上訴到最高法院。

▲民眾在最高法院外舉牌「保護安全、合法的墮胎」，一旦重回限制墮胎，地下墮胎可能更不安全、更加危險。（圖／路透）



當時最高法院依7比2的票數裁定，婦女墮胎的權利屬個人選擇自由，受憲法第14條修正案所保護，各州政府無權禁止。各州在這之後的幾十年中，逐步通過法律確保「墮胎權」，但也有個別保守州政府與聯邦展開政治辯論。

川普認為這並非他的責任，以保守派領頭的最高法院「當然可以」重新裁定墮胎議題，「我不認為我應該和她（巴瑞特）討論這事，因為這是她要決定的事情。也許最高法院會以不同方式去做，也許會把權力還給各州，你也不會知道接下來會發生什麼。」