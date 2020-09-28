柯怡如／不顧警告登山踏浪傷亡，能申請國賠嗎

▲民眾在大自然山域、水域從事野外活動時，也負有評估風險的責任，如封山期間決定登山，不幸發生意外，就該自己承擔風險。（圖／CFP）

凡公務員違法侵害人民之自由或權利者，除依法律受懲戒外，應負刑事及民事責任。以此義務為本，立法者制定了《國家賠償法》（以下簡稱《國賠法》）。到底怎樣的狀況可以申請國賠呢？

申請國賠可分成兩種，一種是人的錯誤，因公務員的故意、過失作為或不作為，導致人民自由或權利受有損害（《國賠法》第2條）；一種是物的不當，也就是公共設施因設置或管理有欠缺，導致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者（《國賠法》第3條）。在這兩種情況下，民眾要如何才能請求國家賠償呢？以下分別說明。

在公務員責任部分

1.公務員執行職務行使公權力之「違法」行為或公務員怠於執行職務時。

2.行為人(也就是公務員)就行為或不行為有故意或過失存在。

3.不法行為與人民的自由或權利受到侵害結果有因果關係。

只要有以上1.到3.都備齊的條件下，公務員對於人民就應該負損害賠償責任，因為公務員是為公家執行公權力，執行不當而損害人民自由或權利，這時候國家應代替公務員先行賠償給人民，也就是所謂的「國家代位責任」。

在公共設施責任部分

1.須公共設施，其範圍包括自然公物，例如：開放之山域或水域等。依現行實務，包括「由國家設置且管理，或雖非其設置，但事實上由其管理」，且「直接供公共或公務目的使用」者，即有本法之適用。

2.須設置或管理上有欠缺，諸如設計錯誤、建築不良、怠於修護屬之。

3.公共設施之設置或管理有欠缺與人民之生命、身體或財產等損害結果有因果關係。

以往實務見解多認為，只要是公有公共設施之設置或管理有欠缺，對人民權益造成損害時，不論有沒有故意或過失，國家都應該負賠償責任。但近年來，偶見民眾因從事大自然活動而遇險後請求國家賠償，國家就此究竟應負擔多少責任也總成輿論焦點；畢竟民眾利用大自然山域、水域等從事野外活動，本質上即具有相當程度的危險性，而人民於從事活動前，也應該知悉並評估從事活動的危險性。何況山域、水域等自然環境主管機關管理目的，多在維持原有生態、地形與地貌為管理原則，難以人為創造或改正除去風險，故無法全面性地設置安全輔助設施。自然環境的管理維護與一般人工設置之公共設施（例如：公園、道路、學校、建物等），性質上仍有差異。

因此，《國賠法》在民國108年12月業已修正，就人民利用山域、水域等自行從事之危險活動另作規定，規定就開放之山域、水域等自然公物（例如國家公園、森林遊樂區、海岸、沙灘、野溪及天然湖泊等），業經管理機關、受委託管理之民間團體或個人為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動情事者，國家於此狀況下不負損害賠償責任，期待以此減輕或免除國家應負之損害賠償責任。

至於條文中「從事冒險或具危險性活動」要怎麼認定，則需要依據進入之地區、場域，所從事之活動、時間、天候狀況、環境條件，個人從事活動所需具備之專業知識、基本體能、技術、攜帶之器材裝備等情事，以具體事實，依一般社會通念及生活經驗等綜合判斷。

另外，要怎樣才算是「適當的」警告或標示？立法理由也作了說明。考量各開放之山域、水域等所在場域位置之天候、地理條件各有不同，人民可能從事之活動亦有差異，故警告或標示不以實體方式（例如標示牌、遊園須知告示、門票、入園申請書、登山入口處等適當處所警告或標示）為限，可以進一步考量景觀維持、環境保護、警告或標示之有效性、後續警告或標示維護等因素，綜合決定採用一種或數種方式，甚至在管理機關之網站為警告或標示，亦無不可。

國家基於憲法，本來就應該對人民的權益有保障及保護義務，且國家掌握巨大的行政資源，法律也要求國家對於其所屬執行公權力的監督，以及公共設施的設置維護，要盡相當注意義務。但要提醒的是，民眾在利用大自然山域、水域從事野外活動時，也負有評估風險的責任，要瞭解並評估從事活動的危險性，採取避開危險的保護措施，如颱風天仍要前往賞浪或是釣魚；封山期間決定登山等，民眾一旦決定從事冒險或具危險性活動，這時當然就應該自己承擔風險，政府雖有一定的責任進行救援，但民眾也不應該期待國家還需要為了個甘冒風險的行為，由全民埋單來盡國家賠償責任。

在此提醒讀者，連續假期將到，出遊前請務必停看聽，確認住的、玩的都有一定的安全規劃，避開風險才能享受最棒的假期！

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●柯怡如，台灣高等檢察署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。