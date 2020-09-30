英國廚神嚐魚翅！不理解「花大錢吃冬粉」　網笑：有錢人的快樂

▲魚翅是很貴的食材。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

對老一輩的台灣人來說，魚翅是高貴的食材，尋常人家裡難有機會品嘗。有網友PO出廚神戈登的影片，戈登在影片中嚐不出魚翅有什麼特別的地方，感覺就像在吃冬粉。原PO因此感到好奇，「廚神怎麼會不懂？一定是英國人不懂中華料理對吧！」

原PO在PTT板上發文，看到英國廚神戈登·詹姆斯·拉姆齊（Gordon James Ramsay）多年前到台北吃魚翅的影片，沒想到吃完後露出一臉問號的表情，在台灣魚翅是很高級的食材且要價不斐，卻被戈登認為吃起來跟冬粉一樣，「一定是英國人不懂中華料理對吧」？

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戈登在影片中吃完魚翅後評論，「完全吃不出魚翅有什麼味道，感覺就像在吃冬粉一樣，湯很好喝，可以用來加入任何配料都會很適合」，雖然料理好吃，但不懂為什麼加了魚翅就變貴，「客人為什麼要花大錢吃這種沒味道的東西？」

▲許多商人為了賺錢，大量捕捉鯊魚。（圖／路透）

貼文一出後，許多網友留言，「沒味道都是靠高湯還要裝很好吃」、「中國人最愛吃」、「沒想到廚神這麼不懂得尊重他國料理」、「真的就享受花錢的感覺而已，不如直接做公益」、「一種想表達林北有錢的餐點吧」、「有錢人的快樂大廚不懂啊」、「這多久了，你那邊還來得及」。

有網友認為，吃魚翅的行為不道德，「吃冬粉代替就行」、「魚翅不道德，被罵應該的」、「其實燕窩就有良心多了，他怎麼不去吃燕窩」、「重點是破壞生態又不是浪費食物」、「吃膠質跟口感吧！不過現在替代品很多，魚翅又不環保人道是可以退場了」。

魚翅取自鯊魚鰭，是中國菜中的名貴食材之一，反食魚翅主義者指出，魚翅價格高，加上市場需求大，導致鯊魚被過份捕殺；由於鯊魚肉價值不高，因此少數不肖漁民，只留下鯊魚鰭的部分，就把這些鯊魚棄置並放回海洋，而這些鯊魚會因失去游弋能力窒息而死，或被同類捕食。