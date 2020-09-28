輕熟女「自爆沒破處」　得離奇「愛愛爆笑症」見男友脫褲…竟止不住大笑！

▲女子只要一跟男友要親密就會不自覺大笑。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在交往對象、或是找些性生活供需者時，都會希望是符合貼切自己需求的人，一名27歲的國外女網友就表示，「自己從來都沒有發生過性行為」，縱使過去有交過幾位男友，卻都在準備上床時，只要看到對方脫下褲子時就會瘋狂爆笑，因為不自覺的反應，讓她的感情最終都只能告吹，甚至被罵「神經病！」

根據英國《每日星報》報導，該名女網友投書分享，自己已經27歲了卻還是個處女，這些年來也曾教過幾男友，但始終到最後一關「上床」總是讓男方敗興而歸。女網友表示，因為只要一到緊要關頭，她就會不自覺得瘋狂大笑，但這樣的情況卻讓男方會覺得被羞辱，「當對方一把褲子脫下來，我只覺得很糗，一點也不浪漫」，於是有幾任男友受不了這樣而分手。

女網友表示，幾天前當時的男友訂到一間高檔飯店、開了紅酒，準備想要讓兩人關係升溫，但到對方脫下褲子時，她再度忍不住笑意，甚至大笑到彎腰，「男友脫褲子我只覺得好笑，越是想要勾引我，我就越想要大笑」。

男友最後爆氣的穿回衣服，大吼著：「妳就是個怪物！」接著開車回家。女網友懊惱表示，真的控制不了自己，覺得裸體的樣貌非常尷尬、好笑，一點也不覺得男人慾望爆棚時很有吸引力。但她也表示，並非自己沒有慾望，但因為自己有這樣的狀況，「所以大多只能仰賴情趣用品」來達到高潮。

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