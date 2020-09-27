花蓮五穀宮循古禮隆重祭孔！莊嚴六佾舞+點硃砂開智慧

▲36名學童身著古裝黃袍手執羽龠，伴隨樂聲呈現莊嚴肅穆的六佾舞。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

欣逢至聖先師孔子誕辰 2571週年前夕，花蓮吉安五穀宮27日提早舉行隆重祭孔大典，在吉安鄉公所團隊及五穀宮全力協助下，典禮創意圓滿又別具意義。五穀宮屬吉安鄉境內唯一還供奉孔子之廟宇，今年更首次舉行「開智慧祈求儀式」，為學子準備十全十美禮籃祈禱開智慧、點硃砂，讓祭孔大典更富文化意涵。

▲縣長徐榛蔚擔任主祭官。

祭孔大典由縣長徐榛蔚擔任主祭官，吉安鄉長游淑貞、五穀宮副主委包念華、黃金發、爐主張德奇、花蓮縣補習教協會理事長楊振青、花蓮縣讀經協會理事長陳文卿、女教師成長協會理事長洪真汝、稻香國小校長孫東志任陪祭官，一同進行三獻禮。稻香國小36名學童身著古裝黃袍戰戰兢兢整齊動作，手執羽龠，伴隨樂聲呈現莊嚴肅穆的六佾舞，讀經學會也於現場展現古詩歌及詩詞帶動唱，小小年紀書聲朗朗宣揚著經書之美。

▲由曾獲得師鐸獎的宜昌國中校長陳玉明，親自為學童額頭點硃砂開智慧。

大典中最具特色的是充滿創意設計的「開智慧儀式」與十全十美具象徵意義的「開智慧禮籃」，200位學生在家長及全場觀禮者的祝福下，向孔子聖像敬獻，由曾獲得師鐸獎亦是前教育處長、現任宜昌國中校長陳玉明親為學童額頭點硃砂，象徵至聖先師孔子賜智慧、開竅門、啟智慧，學子們在「開智慧」後，寫下祈願卡片結上紅絲帶，將願望懸掛在孔子聖像殿前，持續接受至聖先師的薰陶與護佑，祈求筆開智慧成功在手。

鄉長游淑貞表示，透過五穀宮供奉的至聖先師神恩賜慧，盼學子們無論學識、能力、品德教養各項藝能皆精進，更要發揚至聖先師有教無類的教育理念外更要啟迪凡事感恩努力的重要概念。她在現場一一跟學子們加油並說明，智慧禮籃裝載每一個師長、父母和長輩們滿滿的關愛，更具有自我努力向學成長的動能，包括象徵聰明的「蔥」、勤勞的「芹」、代表謙卑的「稻」、平安的「蘋」、祈福高陞的「糕」、祝福包中的「粽」、象徵長壽的「壽麵」、祝福喜悅的「糖」、豐收健康的「吉安米」及玉石「文昌筆」吊飾象徵十全十美，希望在孔子的庇佑下，每一位學子更懂得勤奮努力、感恩服務、做個品格兼優的好孩子。另外，游淑貞致詞感謝，199生活百貨董事長李盟德也特別致贈5萬元作為「孔子獎學金」，經過今天開智慧、祈福後，未來獲得優異成績的同學們，明年可回到五穀宮還願時申請績優獎學金。

▲創意設計的「開智慧禮籃」。

祭孔大典的啟蒙儀式受到許多家長的認同與參與，一位洪姓家長表示，在吉安鄉能感受古代學童入學堂時，先向孔子像禮拜，再向教師行拜師禮，這份尊師重道的品德，發揚了過去學習的精神並將其傳承至今，很感謝游鄉長的用心，安排深具意義的儀式，也期盼孩子快樂成長學業進步。現場也有家長表示，活動的辦理不只感受教育恩典，更結合鄉內唯一供奉孔子的五穀宮，讓大家走進廟宇沐浴在宗教文化的洗禮中，對孩子們也是課本外另類的學習。

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