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提高山區通訊品質　大霸尖山中繼站「九九山莊」28日進行改善工程

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▲新竹林管處與國家通訊傳播委員會及電信業者共同於九九山莊旁會勘尋覓適合點位。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹林管處與國家通訊傳播委員會及電信業者共同於九九山莊旁會勘尋覓適合點位。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

位於苗栗縣泰安鄉的「九九山莊」，為新竹林管處管轄，是愛好登山者前往大霸尖山的中繼站，為改善山區通訊品質，新竹林管處與國家通訊傳播委員會及各電信業者合作，由中華電信公司為首，於九九山莊旁新設共構基地台及其電力所需之太陽能板，工程即將於28日進場，未來將有效改善山區通訊品質。

新竹林管處表示，九九山莊目前手機無法通訊，只能在步道旁一處視野較開闊處接收到由觀霧地區微波天線傳來的訊號，因應行政院開放山林政策，改善山區通訊為重要執行項目。自2019年12月起，新竹林管處即配合國家通訊傳播委員會及各電信業者，經過多次會勘、指界選址，並由中華電信公司代表，辦理行動通信涵蓋共構工程。

▲經各電信業者多次會勘後，將於28日起施工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲經各電信業者多次會勘後，將於28日起施工。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林管處強調，改善工程將於28日起開始進行物料運送作業，物料由車輛運送至馬達拉溪登山口後，再由人力搬運上山，施工人員將住宿大鹿林道東線19K避難山屋及九九山莊，屆時物料將暫置於觀霧國家森林遊樂區、大鹿林道東線19K及九九山莊施工區，施工期間可能會影響山友登山遊憩活動活動品質，敬請體諒。

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